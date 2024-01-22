日本能登半島強震 我賑災專戶15天獲5.4億善款

日本能登半島於元旦下午發生芮氏規模7.6強震，為協助日本救災及重建，衛福部日前開放賑災專戶，15天共接獲善款13萬4368筆，共5億4158萬9468元。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐說，款項會全數交給外交部統籌應用，如有民眾在關帳後捐款，一般會詢問捐款人是否退款，或是否轉為一般愛心專戶用途使用。

楊雅嵐表示，截至今年1月19日止，總計接獲捐款13萬4368筆，達5億4158萬9468元，這筆款項會全數交由外交部統籌運用並說明後續規畫，至於本次捐款的金額，總共13萬多筆，並未作個別分析統計來源，不過依照過往經驗，還是民眾透過4大超商的小額捐款較多。

由於專戶已在1月19日關帳截止捐款，楊雅嵐指出，如有逾期捐款，衛福部會協助後續相關作業，一般來說，會詢問捐款者是否要退款，或者有無意願將款項轉入一般愛心專戶用途。

日本石川縣能登地區1日強震，震源深度僅16公里，從北海道到九州島都能感受到地震威力，造成多處住宅毀損倒塌、道路崩裂坍方、停水停電等災害，近震央的輪島市市區更發生大規模火災。社工司5日起開放捐款專戶，民眾可藉由超商機台、銀行匯款等不同管道捐款，募得款項將交由外交部作賑災之用。