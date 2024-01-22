跳島郵輪夯 台韓日菲同台齊聚組「亞洲隊」力闢航線
跳島郵輪蔚然成風，首屆亞洲跳島郵輪聯盟今天在台灣登場，台、韓、日、菲與全球七大國際郵輪商齊聚。交通部航港局表示，亞洲各國各自擁有別具風情的特色島嶼，應整合資源以「亞洲隊」或「國際隊」，攜手合作拓展，促成更多亞洲跳島郵輪航線開闢。
交通部航港局今天上午於台北美福大飯店，舉辦第一屆亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）推介會，邀請韓國觀光公社、韓國全羅北道扶安郡、韓國郵輪研究院、菲律賓觀光部、日本福岡市港灣空港局與經濟觀光文化局、日本沖繩縣產業振興公社，與來自全球各地的七大國際郵輪航商代表交流。
交通部次長林國顯致詞表示，依據國際郵輪協會（CLIA）預測，2024年全球郵輪旅客量將達到3570萬人次，高於2023年的3150萬人次，預估成長幅度達13.3%，顯見全球郵輪市場正加速復甦。
航港局長葉協隆表示，亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）的倡議和發想，來自於台灣、韓國及菲律賓等國家郵輪推廣單位，由於亞洲各國擁有許多豐富美麗又別具人文特色的島嶼，應透過整合資源，改以「亞洲隊」或「國際隊」的方式，共同向全世界推廣亞洲的跳島郵輪旅遊。
他指出，因此，本次推介會舉辦有別於以往的論壇形式，特別搭建可以直接讓國際郵輪航商與各國推廣單位、我國各地方政府、觀光圈及郵輪相關產業鏈業者等單位面對面溝通討論的交流平台，總計120場次輪桌交流，希望有效達成目的地的行銷。
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