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桃園復興柑橘憂寒流搶收 拉拉山森林樂園下雪禁車入園

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
強烈冷氣團來襲，拉拉山國家森林遊樂區明後天一旦降雪，所有車輛暫停進入，遊客徒步入園。記者曾增勳／攝影
強烈冷氣團來襲，拉拉山國家森林遊樂區明後天一旦降雪，所有車輛暫停進入，遊客徒步入園。記者曾增勳／攝影

強烈冷氣團來襲，桃園市復興山區今天夜間至明、後天低溫下探0度可能降雪，吸引民眾追雪，復興農業部林業及自然保育署新竹分署今天表示，進入拉拉山國家森林遊樂區園區林道狹小，考量道路交通狀況，園區一旦降雪，所有車輛暫停進入，遊客僅能徒步進入園區。

低溫特報北部影響最大，桃園至今天下午寒流低溫明顯，市政府農業局要求農漁畜養殖作物，做好寒流防範措施，復興區山區柑橘正值果實成熟期，農業局長陳冠義會同農會人員至復興區柑橘園視察採收，瞭解農民寒害準備狀況，陳冠義說，若農作物寒害災損，需即時採收及復耕受害作物，可主動向區公所通報，或自行拍攝災損照片、標示農田區段地號，向區公所提出申請，爭取受災農民及時復耕、申請天然災害救助權益。

復興區農會總幹事高理忠表示，過去復興柑橘類不常遇上寒害，近年來極端氣候頻率增加，復興地區海拔高，在三民、雪霧鬧、高義地區栽種桶柑，1至4月採收期，果農擔心降雪寒害近日搶收，農友如若遇降雪、未能及時採收，盡量噴水避免水果結凍災損。

這波強烈寒流來襲，若低溫、加上水氣充足，帶來降雪機率大增，桃園市政府成立寒害應變小組，全力防範復興山區柑橘水果作物寒害災損，拉拉山國家森林遊樂區及山區沿線至塔曼山連續降霜，離降雪只差一步，復興山區民宿業者說，遊客詢問降雪情形多，預料降雪才會吸引遊客訂房賞雪。

新竹分署表示，強流一旦出現降雪，拉拉山國家森林遊樂區林道狹小，考量車輛進出及遊客安全，強流來襲一旦降雪，園區將在入口管制站管制，暫停所有車輛進入園區，遊客可徒步入園，呼籲上山遊客注意氣象預報及自身保暖禦寒衣物護安全。

強烈冷氣團來襲，桃園市復興山區柑橘果農擔心雪害搶收。記者曾增勳／翻攝
強烈冷氣團來襲，桃園市復興山區柑橘果農擔心雪害搶收。記者曾增勳／翻攝

降雪 寒害

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