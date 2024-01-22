高鐵迎2027新車營運 左營基地第二車輛檢修廠今動土

台灣高鐵去年斥資新台幣285億元，採購12組、144節車廂新世代列車，預計2027年投入營運。台鐵高鐵表示，為擴大維修量能，增加駐車空間，於左營基地規畫新建「第二車輛檢修廠」，今天舉辦動土典禮，預計工期43個月，完工後將是台灣高鐵首棟擁有綠建築認證基地。

台灣高鐵表示，左營基地規畫新建的第二車輛檢修廠，今天舉辦動土典禮，新建工程由台灣世曦工程顧問公司設計監造、宏昇營造承攬興建，工程經費約51億元，預計工期43個月，啟用後將可擴大維修量能並增加駐車空間，因應台灣高鐵長期營運需求。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，左營基地第二車輛檢修廠動土，象徵台灣高鐵在迎接新世代列車準備工作，又向前邁進一大步。

此外，左營基地第二車輛檢修廠已取得綠建築合格級證書，興建過程中將大量採用低碳的建材與設備，更規畫在屋頂廣設太陽能板、配備廢水回收再利用等環保裝置，完工後將是台灣高鐵第一棟擁有綠建築認證的基地。

台灣高鐵指出，左營基地第二車輛檢修廠全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，配置有6股檢修軌，廠區依據2023年最新頒布的耐震技術規範並採用鋼結構系統設計，建置完成後除可增加列車駐車空間外，並可執行未來全車隊列車所需日檢、月檢與車輛清洗作業。

此外，台灣高鐵列車維修能量上限未來也將從現行約38組，提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，不僅同步滿足未來車隊規模擴增所增加維修及駐車需求，更能提供旅客更加安全、優質旅運服務。

台灣高鐵指出，去年5月與日立東芝聯盟（HTSC）簽訂新世代列車組採購契約，共計採購12組、144節車廂新世代列車，採購金額約新台幣285億元。台灣高鐵新世代列車參考日本新幹線最新N700S車種所提出列車，預計2026年起陸續運抵台灣、2027年開始投入營運服務。