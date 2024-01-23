買就送卡娜赫拉的小動物聯名行李箱！年節贈禮首選 白蘭氏「送健康」

健康意識深植人心，今年春節贈禮，最佳選擇莫過「送健康」，其中又以消費者信任的「品牌」為首選。白蘭氏看好送禮商機，推出多款春節系列產品禮盒，並祭出超值優惠，滿額再贈康寧餐具不沾深炒鍋或煎鍋，以及與「卡娜赫拉的小動物」聯名行李箱組，贈品超實用，送禮自用皆相宜。

凡購買白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲66入、3,699元，即贈卡娜赫拉的小動物行李箱組。數量有限，贈完為止。 圖／白蘭氏提供

14吋卡娜赫拉的小動物聯名手提箱，於量販通路單筆購買葉黃素精華凍系列商品任3件可獲得一只，美妝通路購買三件加上登錄發票即可獲得。還可與20吋行李箱搭配成為子母箱，吸睛度大增。 圖／白蘭氏提供

白蘭氏雙代言人劉冠廷個人也愛的「白蘭氏養蔘飲順口回甘複方」，以一瓶三效的複方訴求：「人蔘－補氣」、「麥門冬－不上火」、「五味子－安定思緒」，走出市場差異化，且口感清爽回甘，為上班族群補充元氣。

「白蘭氏養蔘飲順口回甘複方」全新上市，迎戰新年補好氣，祭出超值優惠，7入禮盒指定通路買一送一。 圖／白蘭氏提供

白蘭氏雙代言人劉冠廷推薦贈禮首選，為擁有抗疲勞與免疫調節兩項國家健康食品認證的「白蘭氏雙認證鷄精」，口感全面升級，更加清爽順口，萃取雞隻精華，小分子蛋白質也更好吸收，每天一瓶可以有效提神補體力、迅速甩開疲憊，是快速充電的健康後援。

「白蘭氏雙認證鷄精」全新41ml 12入禮盒，年節優惠價469元。 圖／白蘭氏提供

國人長時間使用3C產品，「白蘭氏葉黃素」系列產品，正是這個世代需要的產品。其中，「白蘭氏黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲」酸甜可口，且內含5:1鑽石級比例的葉黃素與玉米黃素，能維持晶亮健康；而廣受小朋友們喜愛的「白蘭氏葉黃素精華凍」，Q彈的果凍口感，加上方便好攜帶的特色，更是老少咸宜的新春賀禮。還有添加水亮升級配方「智利酒果」的「強化型葉黃素精華凍」，能維持晶亮舒適。

「白蘭氏葉黃素精華飲」口感酸甜，隨時一瓶，輕輕鬆鬆就能保持晶亮」。 圖／白蘭氏提供

若要為女性補體力，「白蘭氏萃鷄精-膠原蛋白菁萃」絕對是不二選擇。以獨特的菁萃工法，留取全鷄精華，含有滿滿膠原蛋白，每100毫升具有5,600毫克的優質膠原蛋白，每一口都喝得出濃郁醇厚的滋味，不僅滋補體力、還能喝出澎潤好氣色。

「白蘭氏萃鷄精-膠原蛋白菁萃」，以獨特的菁萃工法，留取全鷄精華，養顏養力。 圖／白蘭氏提供

走春拜訪女性長輩或好姊妹們，也可考慮送上白蘭氏全新推出的「白蘭氏柚子風味燕窩」、「白蘭氏冰糖經典燕窩」，燕窩除了養顏美容，還能調整體質，由內而外美麗再加分。

「白蘭氏冰糖經典燕窩」嚴選100％純正燕窩，珍貴滋補。 圖／白蘭氏提供

白蘭氏推出全新風味「白蘭氏柚子風味燕窩」，嚴選100％純正燕窩，輔以清香口感，滋寵天下女性。 圖／白蘭氏提供

年節期間也是出遊好時機，白蘭氏與日本知名插畫「卡娜赫拉的小動物」，推出最應景的超強聯名卡娜赫拉的小動物行李箱，只要購買指定白蘭氏葉黃素系列商品組合即可獲得，包括14吋的白底紅點活潑設計，繪有P助與粉紅兔兔開著喜氣紅車的超萌圖樣，伴您輕巧出遊！

另外還有20吋聯名行李箱，以大紅底點綴米白點，烘托年節出遊心情，另一款MOMO獨家限定的卡娜赫拉小動物20吋行李箱，搭配粉綠色底的箱面、粉紅色的手把及輪子，兩面有不同人物造型，讓P助與粉紅兔兔妝點濃濃早春風情。

MOMO獨家限定款卡娜赫拉的小動物20吋行李箱，凡購買白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲 66入，即可獲得一只，雙面設計可愛大加分。 圖／白蘭氏提供

此外，白蘭氏也於各大通路，祭出年節限定的優惠活動，例如葉黃素系列指定品項兩件優惠1,688元、白蘭氏養蔘飲順口回甘複方7入禮盒，指定通路買一送一，以及量販通路購買白蘭氏全系列滿5,000元，即贈康寧餐具不沾深炒鍋或煎鍋(數量有限送完為止)等，年節送禮體面、自己也滿載而歸。