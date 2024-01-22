影／台鐵彩繪列車「西拉雅號」新春起運行
由交通部觀光署與台鐵公司元年首部攜手合作的主題彩繪列車 「SIRAYA西拉雅號」即將在新春登場，主要行駛於嘉義、屏東區間，沿途經過地多個景區。觀光署長周永暉呼籲民眾在春節及參觀台南的台灣燈會期間，多搭乘台鐵進行區域旅遊，讓鐵路運輸服務，成為國旅的重要選項。
「SIRAYA西拉雅號」是由藝術家、也是台南400年識別系統的設計師AKIBO李明道所設計，他以「在寒冷的春天，給列車穿上毛衣」為發想，並採用數位3D編織技術創作於臺鐵EMU800型電車上。車廂內外有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心及光芒等充滿溫暖與愛的圖樣，車廂內還有西拉雅、雲嘉南、茂林、阿里山、澎湖及大鵬灣等，南部六個國家風景特色景點的宣傳海報，希望遊客搭乘「SIRAYA西拉雅號」逛完台灣燈會後，也能到周邊的國家風景區走春。
台鐵公司在台灣燈會期間，特別推出西拉雅鐵道便當，以微辣開胃的紐澳良雞腿排為主菜，副菜結合台南及高雄在地特色食材，每份售價120元，於台鐵台南、高雄、新左營台鐵便當店及高鐵臺南、左營高鐵台鐵便當店販售。另於2月16日起加碼開賣「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒，以彩繪列車主視覺為設計並附贈專屬盒裝，每個售價399元。
觀光署長周永暉表示，這部列車是觀光署與今年剛掛牌的台鐵公司第一次合作，特別的是觀光署西拉雅國家風景區管理處遷移到台南官田地區後，持續為國人提供旅遊服務，因此，以「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車方式與國人見面。周永暉希望「SIRAYA西拉雅號」能帶動新的一年，讓民眾在新春及台南燈會期間，多搭乘台鐵或公共運輸，讓鐵路運輸服務，成為民眾出遊時的重要選項。
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