颱風影響減產3成 「濕式管理」技術提升台灣蜜棗品質

每年11月至隔年4月為蜜棗產季，許多饕客都會到各產地尋覓好棗，台灣棗經各試驗改良場研發選育，已育出許多優質新品種，近期農友更開始運用田間「濕式管理技術」，提升內外銷到貨品質及櫥架壽命。農業部農糧署表示，本年度蜜棗雖受到颱風影響，產量較往年減少2至3成，但強調品質不變。

農業部農糧署表示，蜜棗是臺灣特色果樹，隨天氣轉涼，已進入產期。國產蜜棗品質良好，果形碩大飽滿，又富含果糖、鉀、鈣、鎂、磷、維生素C、B群及膳食纖維等營養成分，年節將至，選購棗子送禮美觀大方，自家享用也健康滿足。

農糧署說明，台灣棗經過各試驗改良場所長年研發選育，已育出許多優質的新品種，其果實圓潤飽滿，皮薄多汁，鮮脆可口，與當初引進的印度棗在外觀與品質上已是天壤之別，成為台灣特色果樹產業，而有「台灣蘋果」的美譽。

目前主流品種包含早生種「台農13號（雪麗）」、中生種「高雄12號（珍愛）」及晚生種「高雄11號（珍蜜）」等，不同產期品種再搭配燈照與防雨設施進行產期調節，供應期可由11月至翌年4月，能滿足大眾消費需求。

農糧署指出，近來農友也開始運農業試驗所新推動的田間「濕式管理」技術，調節溫網室設施內環境，加速植株成熟，讓蜜棗外皮更加亮麗，並增加良率與保鮮期，對於內外銷的到貨品質與櫥架壽命皆有提升，同時透過產銷履歷驗證及集貨運輸全程冷鏈，品質安全更有保障。