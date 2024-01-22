快訊

十二生肖中最搶手！央行龍年套幣台銀臨櫃購買大排長龍 中午前完售

北市春聯曝光！少了「萬安」兩題字 蔣萬安妙回一句

緯穎、廣達、緯創領軍撐盤 台股漲133點收17,815點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風影響減產3成 「濕式管理」技術提升台灣蜜棗品質

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「濕式管理」棗園，新植樹苗當年即可量產。圖／農糧署提供
「濕式管理」棗園，新植樹苗當年即可量產。圖／農糧署提供

每年11月至隔年4月為蜜棗產季，許多饕客都會到各產地尋覓好棗，台灣棗經各試驗改良場研發選育，已育出許多優質新品種，近期農友更開始運用田間「濕式管理技術」，提升內外銷到貨品質及櫥架壽命。農業部農糧署表示，本年度蜜棗雖受到颱風影響，產量較往年減少2至3成，但強調品質不變。

農業部農糧署表示，蜜棗是臺灣特色果樹，隨天氣轉涼，已進入產期。國產蜜棗品質良好，果形碩大飽滿，又富含果糖、鉀、鈣、鎂、磷、維生素C、B群及膳食纖維等營養成分，年節將至，選購棗子送禮美觀大方，自家享用也健康滿足。

農糧署說明，台灣棗經過各試驗改良場所長年研發選育，已育出許多優質的新品種，其果實圓潤飽滿，皮薄多汁，鮮脆可口，與當初引進的印度棗在外觀與品質上已是天壤之別，成為台灣特色果樹產業，而有「台灣蘋果」的美譽。

目前主流品種包含早生種「台農13號（雪麗）」、中生種「高雄12號（珍愛）」及晚生種「高雄11號（珍蜜）」等，不同產期品種再搭配燈照與防雨設施進行產期調節，供應期可由11月至翌年4月，能滿足大眾消費需求。

農糧署指出，近來農友也開始運農業試驗所新推動的田間「濕式管理」技術，調節溫網室設施內環境，加速植株成熟，讓蜜棗外皮更加亮麗，並增加良率與保鮮期，對於內外銷的到貨品質與櫥架壽命皆有提升，同時透過產銷履歷驗證及集貨運輸全程冷鏈，品質安全更有保障。

農糧署表示，現在已進入蜜棗產期，本年度蜜棗生長期雖受到「海葵」及「小犬」等颱風影響，產量預估2萬6800公噸，較往年減少2至3成，強調有減產但品質不變，消費者選購時以果蒂周圍果皮平滑無皺折，果型飽滿，外表具光澤呈淺綠者為佳，保存時密封置入冰箱以維持新鮮，呼籲踴躍搶鮮採買支持在地農友。

剛採收下的蜜棗，即刻送入包裝廠分級包裝全程冷鏈。圖／農糧署提供
剛採收下的蜜棗，即刻送入包裝廠分級包裝全程冷鏈。圖／農糧署提供

農糧署 農業部 颱風

延伸閱讀

寒流要來了！ 台東農民趕工替釋迦「穿衣服」

黃偉哲北上行銷台南蜜棗 分享「非常厲害」好吃的祕密

明天寒流南下急降溫「這2天」最冷 粉專：這波續航力持久

寒流來了！農糧署：果樹、水稻、蔬菜防寒措施要快做

相關新聞

寒流來襲低溫範圍擴大！ 19縣市低溫特報下探6度以下

愈晚愈冷，全台凍蕃薯。中央氣象署針對全台19縣發布發布低溫特報，今天上午到明天晚上，低溫下探6度。

北市小學放低溫假 彭啟明：要有標準不然很容易有不同意見

入冬最強寒流來襲，中央氣象署指出，今天北部、東北部濕冷，中午可能跌破10度，周二與周三清晨最寒冷，台南以北、東北部、東部...

國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

近期國內「缺藥」消息頻傳，缺藥品項恐達200多種，民眾十分憂心。衛福部長薛瑞元今表示，依食藥署統計，國內真正找不到替代藥...

1000萬元年終獎金是你的？統一發票還有3張千萬大獎沒人領

財政部公布9-10月期統一發票1千萬大獎至上周五為止，還有3張沒兌領，包括foodpanda外送費、台北榮總中正樓的義美...

代理孕母修法進度曝光？ 薛瑞元曝不排除提兩階段方案

國內要不要開放代理孕母，於總統大選期間引發討論，衛福部長薛瑞元日前表示，代理孕母是否納入「人工生殖法」修法，未來於立法院...

長榮航空機師取得罷工權 公司籲工會優先考慮旅客權益

桃園市機師職業工會今天宣布包含非長榮分會會員在內所發起對長榮航空的罷工投票並取得罷工權，長榮航空公司表示，對於長榮航空在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。