長榮機師擬春節啟動罷工規畫 旅行公會：罔顧旅客權益

長榮航空機師取得合法罷工權，擬朝春節前後啟動行動規畫。台北市旅行商業同業公會表示，春節期間為旅遊旺季，一旦發動罷工，消費者海外旅遊行程極可能被迫取消，衍生國外代墊款項無法退款的糾紛與爭議，罔顧消費者權益，勢將浪費巨大的社會成本。

台北市旅行商業同業公會發布聲明指出，後續若啟動罷工，將成為台灣航空史上第4次罷工事件，廣大旅客消費者將再遭懲罰，而夾在航空公司與消費者的旅行業者，亦將無辜受牽連。

台北市旅行商業同業公會表示，春節期間，旅客多提前預訂國外食宿、交通，且目前是海外旅遊旺季，不僅飯店、行程改期難度高，航空業者間轉移航班的可能性也不高，一旦長榮機師發動罷工，消費者海外旅遊行程極為可能被迫取消，衍生國外代墊款項無法退款的糾紛與爭議，而機師工會選擇春節期間罷工，完全罔顧消費者權益，勢將浪費巨大的社會成本。

台北市旅行商業同業公會呼籲，長榮航空勞資雙方繼續協調，不要因為自身利益影響到消費大眾與旅行業者；建請政府相關部會積極督促並協調勞資雙方，避免發生罷工事件；政府主管機關及長榮航空應超前部署，提出明確的罷工善後SOP，俾便各方有所依循，讓糾紛及損失降至最低。