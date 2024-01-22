影／觀光署及台鐵公司元年 共推主題彩繪列車「西拉雅號」、鐵道便當

新春即將到來，配合台灣燈會，觀光署與台鐵合作推出西拉雅號彩繪列車，外裝以原住民針織元素為設計，內裝除主視覺並融入南部6個國家風景區景點；列車將從明起投入嘉義與屏東區間服務，還會同步推出系列便當及便當盒、交通卡、火車模型等。

交通部觀光署長周永暉與國營台灣鐵路公司董事長杜微上午於樹林火車站舉行兩單位「元年」攜手合作主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」，多個國家風景區處長、設計師AKIBO李明道老師、多位旅宿同業公會理事長等都到場共襄盛舉。

周永暉表示，今年適逢第35屆台灣燈會在台南，再加上台南建城400年，列車由李明道以原住民編織為主軸彩繪列車，展現出路線中台南官田站一帶西拉雅國家風景區的在地文化風格，希望大家多到南部旅行。

列車除外塗裝，車廂內也有 I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心、光芒等象徵溫暖與愛的圖樣，還有呈現西拉雅、雲嘉南、茂林、阿里山、澎湖及大鵬灣等南部6個國家風景區特色景點；列車將於明日開始上路，一直到4月底。

杜微表示，這是台鐵公司化後首次推出彩繪列車，配合台灣燈還會有一連串活動，包含特別推出西拉雅鐵道便當、「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒、西拉雅號及台南燈會紀念交通卡等，因為燈會關係，運量一定比過往多；周永暉也說，「預估可成長25%」。

「SIRAYA西拉雅號」是藝術家、也是台南400年識別系統設計師李明道設計，他分享，自己每次過年回台南都會穿著毛衣，而春節就是要有笑臉、愛心，因此設計毛線刺繡大衣元素，結合西拉雅原住民元素，再加上愛心串起。