台南23日最低體感5度 黃偉哲啟動防寒大作戰

中央氣象署預報，受寒流南下影響，各地氣溫明顯下滑，1月22日至24日各地天氣將非常寒冷，有10度以下低溫發生機率，其中23日晚上最低體感溫度可能僅有5度。台南市長黃偉哲今天要求市府團隊加強整備應變工作，並提醒市民做好禦寒措施，持續關注氣溫預報，適時增添衣物注意保暖。

黃偉哲表示，為嚴防寒流低溫造成寒害，已要求市府農業、民政、社會、衛生、消防等相關局處及37區公所落實整備應變機制，持續宣導農林漁畜業做好相關防寒措施，適時啟動街友、遊民及老人等弱勢族群低溫關懷措施等，以減少農漁災損與低溫衝擊。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈說，此波寒流來襲，預估要到25日冷空氣逐漸減弱，各地氣溫才會緩慢回升，在寒流侵襲期間農漁養殖業者及山坡地作物應嚴防寒害，尤其在23日至24日台灣附近東北風明顯偏強，台南將有9至10級強陣風，鄰近海域風浪較大，浪高可達3至5公尺，民眾前往海邊活動或海上作業應特別注意安全。

市府消防局長兼災防辦副主任李明峯強調，寒流影響期間，居家門窗為抵禦低溫易緊閉通風不良，民眾在使用瓦斯爐、熱水器應特別注意室內通風情形，保持通風避免一氧化碳中毒，使用電暖器具應注意安全，加強防火及用電安全，避免發生意外。