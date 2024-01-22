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發現菜花莫驚慌！ 抗病毒藥物及追蹤防再冒

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院感染科主治醫師蘇迎士。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院感染科主治醫師蘇迎士。圖／台北慈濟醫院提供

北部一名27歲的陳先生經常前往三溫暖場域，多次與伴侶發生不安全性行為，兩個月前突然發現肛門出現如花椰菜狀的許多細小突起，就診後發現真染上「菜花」。台北慈濟醫院感染科主治醫師蘇迎士指出，陳先生在三周抗病毒藥物治療並追蹤觀察三個月後已完全恢復，建議民眾避免不安全性行為，也可施打人類乳突病毒疫苗

北慈表示，陳先生最早先至大腸直腸外科求診，醫師身體檢查懷疑為「尖性濕疣」，考量症狀輕微且須確認是否有合併其他感染，於是轉診至感染科門診，經視診及抽血檢查，蘇迎士診斷為「尖性濕疣合併淋病感染」。

蘇迎士說明，尖性濕疣俗稱「菜花」，是由致病菌種第6型或第11型人類乳突病毒引起的表皮腫瘤樣增生，主要經由性行為傳染，但也有因生產或外在環境導致的垂直感染及間接感染的機率。

病程表現多是在性接觸三至四個月後生殖器官出現花椰菜狀病灶，由於性行為形式多樣，尖性濕疣可能感染肛門、口腔、舌頭和咽喉等部位，引發吞嚥困難、聲音沙啞等症狀，在男性尿道則會使尿流側流。

蘇迎士指出，該症狀通常以視診為主，若病灶過於嚴重則需病理切片以確認是否癌變，治療方式包括局部藥物、電燒、冷凍治療及手術，臨床主要使用抗病毒物質藥物；陳先生在三周抗病毒藥物治療並追蹤觀察三個月後，現已完全恢復。

據台灣癌症基金會數據，台灣男性尖性濕疣感染率為1.95％，女性則為0.78％，不論性向，凡是不安全性行為或有多重性伴侶的族群都容易受感染，且可能同時感染梅毒、淋病等性傳播疾病。

蘇迎士提醒，若不早期以疫苗預防，尖性濕疣不僅影響免疫力較低的人群，也可能會有鼻咽癌、陰莖癌、子宮頸癌、直腸癌等癌化病變，平均機率是一般人的九倍之多。26歲以下無論男女都應施打人類乳突病毒疫苗，26歲至45歲以上未接種疫苗的成年人也可以與醫師討論後接種。

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