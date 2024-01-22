出國防機師罷工風險 品保協會建議旅客投保旅遊不便險

長榮航空機師取得合法罷工權，擬朝春節前後啟動行動規畫。一旦啟動罷工，旅客如何自保，中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽提醒，在正式宣布罷工前，若須出國應考慮購買「旅遊不便險」，但要確認是否涵蓋罷工，因部分是除外條款。

李奇嶽表示，旅行契約責任保險並無理賠罷工這塊，但依規定，民眾若與旅行社購買行程，旅行社需安排旅客「一宿三餐」，之後旅行社再向航空公司求償。以華航機師罷工經驗來說，當時理賠每位旅客上限250元美金，採實報實銷。

李奇嶽表示，建議旅客在長榮機師宣布啟動罷工前，趕緊投保海外旅遊不便險，不過要留意有些保險公司有賠、有些未賠，部分將罷工視為除外條款。

他喊話，一旦罷工，旅行社、航空公司與旅客都三輸，交通部應居中協調，若發生罷工，如何處理後續；罷工前則看要簽轉其他航線或著改票、退票，仍會收取手續費；罷工後，航空公司不會收取手續費，因農曆春節期間是出國旺季，機票一票難求，換到其他航空航班恐有難度。

至於是否有旅客希望避開搭乘長榮航空的旅遊團體，李奇嶽說，尚未接到旅客反映，旅行社也會持續觀察這次勞資糾紛最新發展，若真的罷工，會協助旅客處理。