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國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

出國防機師罷工風險 品保協會建議旅客投保旅遊不便險

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
機師工會於今天於工會辦公室針對長榮分會與長榮航空公司間勞資爭議之罷工投票正式進行開票，開票結果工會長榮分會順利取得合法罷工權。記者黃仲明／攝影
機師工會於今天於工會辦公室針對長榮分會與長榮航空公司間勞資爭議之罷工投票正式進行開票，開票結果工會長榮分會順利取得合法罷工權。記者黃仲明／攝影

長榮航空機師取得合法罷工權，擬朝春節前後啟動行動規畫。一旦啟動罷工，旅客如何自保，中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽提醒，在正式宣布罷工前，若須出國應考慮購買「旅遊不便險」，但要確認是否涵蓋罷工，因部分是除外條款。

李奇嶽表示，旅行契約責任保險並無理賠罷工這塊，但依規定，民眾若與旅行社購買行程，旅行社需安排旅客「一宿三餐」，之後旅行社再向航空公司求償。以華航機師罷工經驗來說，當時理賠每位旅客上限250元美金，採實報實銷。

李奇嶽表示，建議旅客在長榮機師宣布啟動罷工前，趕緊投保海外旅遊不便險，不過要留意有些保險公司有賠、有些未賠，部分將罷工視為除外條款。

他喊話，一旦罷工，旅行社、航空公司與旅客都三輸，交通部應居中協調，若發生罷工，如何處理後續；罷工前則看要簽轉其他航線或著改票、退票，仍會收取手續費；罷工後，航空公司不會收取手續費，因農曆春節期間是出國旺季，機票一票難求，換到其他航空航班恐有難度。

至於是否有旅客希望避開搭乘長榮航空的旅遊團體，李奇嶽說，尚未接到旅客反映，旅行社也會持續觀察這次勞資糾紛最新發展，若真的罷工，會協助旅客處理。

罷工 旅行社

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