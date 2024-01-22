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寒流來襲這樣穿最保暖！專家曝：棉質衣物「越穿越冷」
寒流來襲，近幾日氣溫急速下降，台灣部分地區23日恐降到5度以下。美國也正在經歷冬季嚴寒，低溫奪走數十條人命，各地災害頻傳，對此有專家建議「多層次」保暖穿法，至少穿三層衣物以對抗寒冬，另外也要避免穿著棉質衣物，因為棉料易吸汗卻不易乾，會越穿越冷。
根據《美聯社》報導，「多層次」穿法就是穿多件衣物，每多穿一層，就會形成一層隔熱空氣帶，有助於將汗水及濕氣從皮膚帶走。明尼蘇達州的非營利組織洛佩特基金會（The Loppet Foundation）執行長威爾森（Claire Wilson）建議，可以以多層次穿法度過嚴冬，也就是國人熟知的洋蔥式穿法，能自行添加及減少衣物。
避免穿棉質衣物
威爾森說明，棉料易吸收水分，所以衣物維持濕潤的時間會更久，不推薦民眾在寒冷時穿著棉質衣物，例如在雪地中行走時，棉襪、棉質襯衫可能會因吸汗而濕掉，「但棉花不會很快乾，因此會感覺更冷」。她建議，民眾應該選擇羊毛、聚酯纖維或聚丙烯製成的布料。
考慮「三層穿搭」
威爾森建議可以從「三層」著手，穿衣時分為底層、中層及外層。底層最接近皮膚，因此布料的吸水力十分重要，可以選擇聚酯纖維衣物；中層則可以穿著背心或襯衫，以保持身體的溫暖，有些人會穿不只一件的中層衣物；最後，外層可以穿上防風又隔熱的冬季夾克。
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