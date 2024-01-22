影／清境農場綿羊也怕冷 場方揭密：這1物比低溫更可怕

入冬最強寒流報到，中央氣象署預測，今天中午北部將跌破攝氏10度，高山降雪機率大增。民眾好奇，清境農場的綿羊剃毛後會冷嗎？場方分享，綿羊也會怕冷，但體質及習性有自我保護機制，牧羊人也會照顧，比起低溫，塑膠袋更可怕。

清境農場位居海拔1800公尺，入夏涼爽是避暑勝地，冬天則因地勢高又在合歡山腳下，比起平地則更加「凍」人；而其場區內飼養綿羊和馬匹，最具代表性的就是幫綿羊剪毛的「綿羊秀」，也可在青青草原與羊群近距離互動，受民眾喜愛。

而因近期寒流報到，有民眾好奇，被「綿羊秀」剛剪完毛後的可愛綿羊會不會冷，憂心在高山上的牠們會凍壞。對此，清境農場表示，綿羊和人一樣遇到冷空氣，當然也會感到冷，但綿羊能夠自我保護機制，還有牧羊人照顧，民眾可以放心。

清境農場更進一步揭密，場方表示，據文獻資料，羊毛達5公分厚可抵禦零下5度低溫，7公分厚更抗達零下18度，還有綿羊油能抵禦部分寒冷，更重要的是，牠們會群聚「𤲍燒」取暖，長毛羊會將短毛羊包在群的最裡面，是其自然天性。

此外，綿羊、馬匹等動物都是農場重要的資產，因此寒流來襲，牠們都會受到場方妥善保護，牧羊人甚至會幫綿羊穿上保暖衣，更設有綿羊基地，利用房舍及紅外光對需要特別照顧的綿羊進行保護，不會讓牠們有挨餓受凍的可能性。