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國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

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代理孕母修法進度曝光？ 薛瑞元曝不排除提兩階段方案

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今證實，將在農曆年後陸續舉行二場公聽會，聽取各界對「人工生殖法」如何修法的看法。記者沈能元／攝影
衛福部長薛瑞元今證實，將在農曆年後陸續舉行二場公聽會，聽取各界對「人工生殖法」如何修法的看法。記者沈能元／攝影

國內要不要開放代理孕母，於總統大選期間引發討論，衛福部長薛瑞元日前表示，代理孕母是否納入「人工生殖法」修法，未來於立法院應會成為優先法案。薛瑞元今證實，將在農曆年後陸續舉行二場公聽會，聽取各界對「人工生殖法」如何修法的看法，若專家學者認為，代理孕母及「人工生殖法」修法應脫勾處理，將會啟動二階段修法方案，先修沒有納入「代理孕母」的新法版本。

薛瑞元上午出席衛福部發布修正「通訊診察治療辦法」記者會時，回應媒體表示，衛福部對代理孕母、「人工生殖法」修法，雖然還沒有提出行政院的版本，已有初步內容，因「人工生殖法」修法，將擴大納入「同志」、「單身女性」等對象，若以男男「同志」對象來說，就會涉及代理孕母，這個問題滿複雜，一次公聽會可能不太夠，所以預計有二場。

不過，各界目前對代理孕母的看法都不相同，顯然社會的共識還有一段距離，還需尋求共識。薛瑞瑞元說，舉行公聽會的目的就是經由討論，專家學者是否願意將爭議較高的「代理孕母」議題，與較不具爭議的「同志」、「單身女性」可進行人工生殖一併修法，畢其功於一役，或是啟動二階段修法，先修沒有 「代理孕母」的新法版本，這些都需進一步討論。

至於人工生殖法」修法時程？薛瑞元表示，衛福部目前沒有具體的時程跟目標，因還不知道各方意見差異有多大，一切等公聽會後再來決定。

代理孕母 修法 薛瑞元

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