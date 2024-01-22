長榮航機師罷工過半數通過 資方：遺憾

長榮航空機師罷工投票今天上午結果出爐，以同意比高達99％成功取得合法罷工權，不排除將於春節期間罷工，美國、加拿大及歐洲等航班受影響機會最大。長榮航空稍早回應表達遺憾，也呼籲工會優先考慮旅客權益，以理性務實的態度繼續進行勞資協商。

機師工會長榮分會本次罷工訴求為調整飛行員結構薪資20%、調漲外站飛行津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛員。

長榮航空表示，長榮航空機師人數超過1460人，此次機師工會贊成罷工的長榮航空機師為543人，為長榮航空機師總人數的37%，公司不放棄與工會協商；遵照交通部、民航局要求，已成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規劃，確保主要航線營運，一旦機師工會開始罷工，將於第一時間在公司官網、手機 App 公告受影響的航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新資訊。

長榮航空表示，自該工會於2022年提出調整薪資福利調解迄今，飛行員依職級不同，底薪已調整逾20%，飛行津貼也同步提升，每月薪資（不含外站津貼）合計已增加1萬8000元至3萬6000元以上。

外站津貼部分，除提供組員外站住宿期間早餐外，長榮航空津貼計算給付時間為國內業界最長，且自2023年迄今調幅達17%，以長榮航空台北至洛杉磯航班為例，在洛杉磯停留的兩天期間，早餐由公司提供，另外午晚餐共4餐給予283美元（約8760元）的餐費。

長榮航空表示，公司在去年有獲利的基礎下，已發放6個月年終獎金，並將於結算2023年實際獲利後，另再發放員工酬勞；長榮航空為自負盈虧的民營公司，需考量永續經營，無法因短期間獲利即一次性大幅調薪，公司會持續增進員工薪資福利。

外籍機師聘僱方面， 長榮航空表示， 國內飛行人才有限，公司已積極培育國內機師人才，並在美國設有飛行學院，持續招募飛行學員與聘用合格的飛行員；當本國籍機師人數不足時，才會聘用外籍機師，外籍機師晉升機長標準與與本國籍機師一致。

長榮航空表示，目前國內各家航空公司晉用外籍機師時，均援引相同法規，針對勞動局處分，已向主管機關提起訴願。