幸運女神選到你！如果中了100萬 網友最想做的十件事

如幸運中100萬的話，最想要…

新春假期來臨前，在尾牙、聚會場合最適合來幾張刮刮樂！特別在年節時分，眾人、好友相聚一堂，圍在一起刮，總能將歡樂的氣氛烘托到最高點，成為家人朋友間的幸福回憶。

台彩過年期間推出好幾款不同的刮刮樂，除了高額獎金，有的中獎機率也高達100%，今年更是有超過1,000個百萬獎，史上最多獎！你曾想像中了100萬能用來完成什麼心中的夢想清單?《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，找出網友「如果刮中100萬」最想做的十件事情，如果拿到這筆獎金，會用來實現什麼願望呢？

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NO.10 還清貸款、債務

不管是肩負家庭債務的一家之主、畢業就揹著學貸的社會新鮮人、為交通需求買車的年輕人、還是負擔龐大房貸的新婚夫婦，每個月辛辛苦苦賺來的薪水，都因為償還貸款而被吸走了一大半，感覺身上永遠都背著一個重擔。

最想完成的願望清單：卸下重擔、恢復一身輕



若是獲得一筆豐厚的獎金，肯定能為自己減輕許多負擔，並妥善運用資金、好好做一次生涯理財規劃！

NO.9 裸辭、充電

在職場打滾難免有不順心的時刻，遇上討厭的老闆、主管或同事，長期被工作摧殘身心，是不是很想要馬上裸辭、直接買張出國的機票呢？「休息是為了走更長的路」，想要遞出辭職信，究竟有沒有底氣好好給自己放個長假？

最想完成的願望清單：給自己放個長假，充電休息再出發

這時能充分運用刮出百萬獎金，適時為自己的存款、年終錦上添花，勇敢告別繁忙事業，直接幫自己安排一趟充電之旅！





NO.8 結婚成家

經濟部商業司統計109年台灣新人婚禮消費金額平均是74.5萬，但近年，因新人希望婚後留有買房頭期款、育兒基金等，現在平均大約減少為50萬，大多不敢也不想花費太多。

最想完成的願望清單：存到結婚成家基金，舉辦盛大婚禮

盤點婚禮儀式開銷，估算大聘36萬、小聘16～18萬；婚前籌備如婚紗拍攝、禮車、對戒約10～15萬；婚宴包含飯店預定、婚攝、婚禮主持、工作人員紅包等約30～50萬；蜜月旅行則超過10萬。運用幸運刮出的百萬獎金就能舉辦一場夢幻婚禮，或與另一半開戶存下成家基金。

NO.7 收藏藝術品、古董

藝術品收藏，不僅是一種藝術愛好者的追求，也是尋找藝術之美、展現獨特品味的方式，端看它們本身的藝術價值、工藝特色或歷史意義，來判斷是否具有收藏價值或值得收藏。但對於喜愛藝術品的你，可能會面臨財力有限無法收藏昂貴價值珍品的困境。

最想完成的願望清單：把夢想中的藝術品都蒐集起來

一般民眾可能認為藝術品的收藏是上流社會人士的專屬領域，但若有幸獲得一筆百萬獎金，這筆獎金可以直接用來購買喜愛的藝術品，就能將珍愛的收藏品納入囊中，也能在藝術品收藏的旅程中找到滿足感。





NO.6 買車、買房頭期款

內政部今（2024）年1月發布了2023年第3季全國房價所得比為9.86倍，寫下歷史新高紀錄，相當於民眾要不吃不喝將近十年，才能買下房產。

最想完成的願望清單：終於能成為汽車族、有殼族

買車、買房是許多人的人生目標，不過高得嚇人的房價卻讓年輕人只能在小小的租屋房中，做著無殼蝸牛般小小的夢。若幸運刮中獎金100萬，就能將人生夢想清單往前推進一步，將買房、買車頭期款備齊，購得屬於自己的房子、車子。

NO.5 逛街購物滿足物慾

「如果可以，全部東西都好想買下來！」財富自由是所有人的終極夢想，壓不下來的物慾跟存款的掙扎總是令人困擾。不過，偶爾買下心中夢想的精品、3C產品，也能好好犒賞每天努力工作的自己，進而更有動力過好每一天。

最想完成的願望清單：幫自己和家人朋友清空購物車

刮到百萬獎金，不只是滿足自己最想購買的購物清單一次完成，也能買禮物送給親近的家人朋友分享快樂。

NO.4 投資創業

近年來創業風氣盛行，大家都想當自己的老闆，較能自由支配與掌握時間，兼顧學習，挪出更多機會與家人相處。

根據經濟部中小企業處的報告，每1百人就有8人正在籌備創業，年齡約在25～44歲之間，新設公司近幾年達到高峰，創業不僅可以賺取更多收入，還能完成自我的使命與願景。

最想完成的願望清單：投資更多項目，擴展公司

另外，人力銀行的調查中也顯示，有意創業者預計平均投入資金33萬7千元，如果獲得一筆百萬現金的話，就不需要再吃人頭路，直接開一間屬於自己的公司，一圓創業夢自己當老闆！

NO.3 環遊世界

環遊世界，這四個字多麼令人心動！擁有時間與空間自由、好好看看這世界，是許多愛旅遊的人一輩子的夢。透過旅行開闊自身眼界、接觸不同的人、聆聽不同的故事，對一切保持好奇心。

最想完成的願望清單：馬上就出發環遊世界去

依據郵輪業者所公布資訊，為期138天並橫跨了全球超過28個國家的環遊世界航線，費用大約需100萬以上，若刮中百萬獎就能馬上開啟環遊世界之旅，揪家人朋友一起前往世界各地旅遊，拓展眼界、舒展身心讓心情更加開闊！

NO.2 繼續買刮刮樂

當幸運之神降臨、每刮必中的時候，就應該再來幾張刮刮樂延續手氣！為了與大家一起歡慶迎金龍年，台彩推出各式各樣好玩有趣又應景的刮刮樂，多達1,000個以上的100萬獎項，當全家大小相聚時刻、熱鬧聚會，只要拿起一枚硬幣就能體驗即刮即樂，還有機會再刮出百萬、千萬獎。

最想完成的願望清單：希望能延續手氣中更多獎項

值得一提的是，其中一款「2,000萬超級紅包」刮刮樂，不僅有史上最多獎8個頭獎2,000萬，200萬+賓士車，今年還有1,000個100萬，有更多機會把百萬刮回家。





NO.1 做善事幫助社會

根據網友票選的第一名，刮出百萬獎，除了把金錢變成喜歡的樣子，更多人願意發揮善心助人做好事，買彩券的核心價值是做好事，無論是力行環保活動，為育幼院、罕見病友、導盲犬協會等慈善機構捐款、投入志工活動或是救助流浪貓狗，都是能回饋社會的方式。

最想完成的願望清單：幫助更多弱勢，發起救助活動

如果我們幸運刮中了大額的獎金，除了提供自己完成願望之外，付諸行動投身實質的公益活動，幫助更多需要幫助的人，也是實現善的循環。