2024必看賀歲片是？近十年最高票房國片一文了解

image source：FB／華映娛樂、YouTube／威秀影城、甲上娛樂

文／陳宣懿



放假想好去哪了嗎？2024年農曆過年從小年夜（2月8日）放到大年初五，共放7天假，除了走春還能到電影院看電影，以下介紹小年夜上映的兩部龍年台灣動作賀歲片、1部親子電影，讓你假期不無聊。第一部台灣動作賀歲片《還錢》，集結演員陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙等，還有演員吳慷仁情義相挺導演王鼎霖，客串演出銀行企業家一角。故事描述「最強大腦」陳柏霖帶領一群竊盜集團，「最屁駭客」蔡凡熙擅長網搜調查、「千面大叔」李銘忠偽裝潛入、「最硬打手」林哲熹專長武力脫身，4名大盜戰無不勝，沒想到卻遇上黑吃黑，讓陳柏霖被逼著「為愛還錢」！但是搶錢容易、還錢難，他們將如何出神入化地完成這個不可能的任務？

陳昊森擔任《小子》男主角 攜手兩童星演出超寫實武打場面

另一部台灣動作賀歲片《小子》由陳昊森領銜主演，加上《大尾鱸鰻》億萬監製朱延平，搭配李霈瑜、賈靜雯、林美秀、郭子乾與黃仲昆等實力派演員，陪伴觀眾一起開心過年。該片描述沈迷於AR電玩「KIDS」的陳昊森在電玩世界風光登頂，現實生活卻一塌糊塗，氣跑片中女友李霈瑜，又有黑道兄弟追著要錢。有天陳昊森遇到兩位身分不明、擁有強大武功的小孩，他以為幫助兩位小孩回家就能擺脫麻煩，孰不知自己正捲入一場更大的危機。

卡通佩佩豬今年20歲生日，推出親子電影《佩佩的電影派對》，故事描述佩佩即將舉辦有史以來最盛大的派對，並邀請她的所有朋友參與派對。本片共有10集佩佩豬全新劇情，其中包括以婚禮派對為主題的故事，還會呈獻5首全新歌曲，以及11支互動式有趣短片，讓小粉絲們在現實世界一起玩耍、跳舞和唱歌，以新的方式與佩佩豬一起隨著節奏盡情舞動。

2016年《大尾鱸鰻2》超賣座！國片票房第一、賀歲片聲量第二

《網路溫度計》即將在4月邁向10週年，根據《過年就是要往電影院跑啊！年節檔期新片人氣比一比》報導指出，2016年國片票房冠軍《大尾鱸鰻2》位居賀歲片聲量第二名，小編統整出近十年國片票房冠軍，大家不妨運用假期重溫過去經典賀歲片。

近十年國片票房冠軍如下：

2014年《大稻埕》

2015年《大囍臨門》

2016年《大尾鱸鰻2》

2017年《大釣哥》

2018年《角頭2：王者再起》

2019年《寒單》

2020年《你的情歌》

2021年《角頭—浪流連》

2022年《我吃了那男孩一整年的早餐》

2023年《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》

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