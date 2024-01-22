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愈晚愈冷！鄭明典po圖：北部要開始降溫了

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
寒流來襲，愈晚愈冷。本報資料照片
寒流來襲，愈晚愈冷。本報資料照片

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，估計這一波增強的冷平流雲系剛到台灣北部近海，所以很快台灣北部應該會開始新一波降溫。

中央氣象署上午針對全台19縣發布發布低溫特報，今天上午到明天晚上，低溫下探6度。氣象署指出，今天至24日寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今（22）日至明（23）日中部以北、東北部及東部地區及金門有局部6度以下或持續10度左右或以下低溫、連江縣有持續6度左右或以下低溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天開始，寒流逐漸南下，各地會愈來愈寒冷，入夜到周三清晨最寒冷，北部維持10度以下，且寒冷時間長。明、後天北部、宜蘭6至8度，中部、花蓮8至10度，南部、台東10至12度，馬祖4度。

鄭明典指出，小積雲串連成明顯的線條，稱為雲街，這是冷空氣流經暖水面的特徵雲系，所以也稱為冷平流雲系。

他表示，台灣附近有高雲阻擋，看不到底層的雲系。估計這一波增強的冷平流雲系剛到台灣北部近海，所以很快台灣北部應該會開始新一波降溫。

中央氣象局前局長鄭明典指出，這一波增強的冷平流雲系剛到台灣北部近海，很快台灣北部應該會開始新一波降溫。擷取自鄭明典臉書
中央氣象局前局長鄭明典指出，這一波增強的冷平流雲系剛到台灣北部近海，很快台灣北部應該會開始新一波降溫。擷取自鄭明典臉書

氣象署 寒流

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