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入冬最強寒流發威北台灣探6度 北東留意局部大雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
寒流南下，今天入夜至周三清晨最寒冷。示意圖。圖／本報資料照片
寒流南下，今天入夜至周三清晨最寒冷。示意圖。圖／本報資料照片

入冬最強寒流發威，中央氣象署指出，今天入夜到周三清晨最寒冷，全台低溫10度，其中北台灣下探6度。今、明天加上華南雲雨區東移，全台易雨，特別是北部、東部局部大雨。此外，今晚至明天，北台灣1000至1500公尺、其他地區2500公尺以上高山有機會下雪。

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天開始，寒流逐漸南下，各地會愈來愈寒冷，入夜到周三清晨最寒冷，北部維持10度以下，且寒冷時間長。明、後天北部、宜蘭6至8度，中部、花蓮8至10度，南部、台東10至12度，馬祖4度。

他說，今天白天主要降雨集中在北部、東部，下半天中部也有雨；此外，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨。

劉宇其說，今天下半天至明天，華南雲雨區東移影響，雨區擴大，全台有雨，迎風面北部、東部局部大雨，其他地區短暫陣雨。

周三水氣減少，北東及各地山區轉局部降雨；周四至周六降雨緩和，雨區侷限在東部。

此外，因今、明兩天降雨機率高，高山有結冰、降雪機會，北台灣1000至1500公尺、其他地區2500公尺以上高山，有機會下雪；沿海留意風浪較大。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

寒流 氣象署 宜蘭

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