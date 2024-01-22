寒流南下+華南東移水氣 今明長時間濕冷下探5度

感受到天氣變化了嗎？天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，寒流逐漸南下，以及華南東移水氣陸續增多，今明留意長時間低溫濕冷天氣，今晚到明天清晨中部、北部、東北部空曠地區低溫將會下探7-9度，局部單點甚至有機會來到5-7度。

吳聖宇指出，寒流冷空氣前緣昨晚到今天清晨逐漸南下影響台灣，今天清晨台灣本島最低溫出現在桃園楊梅11.9度，從台南以北到大台北一帶則大範圍出現11-13度低溫，整體溫度正在逐漸下降中。降雨部分從昨晚到今天清晨集中北部、東半部，北台灣濕冷情況逐漸趨於明顯。

吳聖宇指出，隨冷空氣持續增強及華南東移水氣陸續增多，今天白天台中以北到東半部、中南部山區有短暫陣雨，晚間起包括中部平地，甚至南部局部地區也有短暫陣雨出現機會，除高屏平地區域降雨機會比較低，其他台灣大部分地區降雨情況比較明顯。

預估華南水氣東移影響持續到明天白天，最快要等到明晚水氣才會逐漸減少，降雨範圍逐漸縮減到東北風迎風面區域，中南部明晚有機會恢復多雲到陰，北部及東半部持續有短暫陣雨。

溫度明顯受冷空氣影響，今明兩天會是長時間濕冷、低溫，尤其今晚到明天白天，水氣最多、溫度也最低。

吳聖宇指出，今天白天北部、東北部預估白天高溫只有13-15度，中部及花蓮高溫16-19度，南部、台東高溫預估仍有22-26度。

今晚到明天(23日)清晨中部、北部、東北部空曠地區低溫下探7-9度，局部單點甚至有機會來到5-7度，南部及花東空曠地區低溫11-13度，局部單點可能10度上下。明天冷空氣影響更為明顯，加上大範圍下雨助威，北部、東北部白天高溫預估只有9-11度，中部及花蓮高溫預估只有12-14度，南部及台東高溫只剩15-17度，是這波寒流影響最為明顯的一天。

吳聖宇指出，明晚到後天(24日)清晨中部、北部、東北部一帶低溫同樣只有7-9度，局部單點5-7度，南部以及花東空曠地區局部單點也還是會有10度上下低溫出現機會。

今明兩天由於溫度低、水氣足，吳聖宇指出，台灣各地高山地區都有較好降雪條件，北部、宜蘭一帶山區可能從1000-1500公尺以上山區可能出現降雪或冰霰，中南部山區從2500公尺以上區域也可能降雪或出現冰霰。

吳聖宇指出，周三白天開始水氣較為減少，降雨範圍縮減到迎風面北部、東半部，溫度仍較為寒冷，但各地白天高溫略微上升，北部、東北部高溫回到12-14度，中部及花東高溫15-18度，南部高溫則有18-20度。夜晚到隔天周四(25日)清晨中部以北到東北部空曠地區低溫還是只有7-9度，還要留意輻射冷卻作用造成局部低溫現象。

吳聖宇指出，預估周四白天寒流威力減弱比較明顯，後續一直到周末(26-28日)台灣附近大致還是受到東北風到偏東風環境影響，迎風面仍有短暫陣雨機會，其他多雲或有陽光。各地白天溫度會逐日回升，不過夜晚清晨低溫還是蠻冷的，尤其有輻射冷卻作用發生的區域。