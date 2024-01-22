快訊

台積電選後加速布局 1奈米製程將落腳嘉義縣3問題待克服

民眾黨是沒用的8席！立院龍頭戰 柯建銘轟黃國昌：「私設刑堂」自曝其短

4人生還！失蹤救護包機找到了 載有6人、墜毀阿富汗東北山區

寒流南下+華南東移水氣 今明長時間濕冷下探5度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
寒流逐漸南下，以及華南東移水氣陸續增多，今明長時間濕冷，下探5度。本報資料照片
寒流逐漸南下，以及華南東移水氣陸續增多，今明長時間濕冷，下探5度。本報資料照片

感受到天氣變化了嗎？天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，寒流逐漸南下，以及華南東移水氣陸續增多，今明留意長時間低溫濕冷天氣，今晚到明天清晨中部、北部、東北部空曠地區低溫將會下探7-9度，局部單點甚至有機會來到5-7度。

吳聖宇指出，寒流冷空氣前緣昨晚到今天清晨逐漸南下影響台灣，今天清晨台灣本島最低溫出現在桃園楊梅11.9度，從台南以北到大台北一帶則大範圍出現11-13度低溫，整體溫度正在逐漸下降中。降雨部分從昨晚到今天清晨集中北部、東半部，北台灣濕冷情況逐漸趨於明顯。

吳聖宇指出，隨冷空氣持續增強及華南東移水氣陸續增多，今天白天台中以北到東半部、中南部山區有短暫陣雨，晚間起包括中部平地，甚至南部局部地區也有短暫陣雨出現機會，除高屏平地區域降雨機會比較低，其他台灣大部分地區降雨情況比較明顯。

預估華南水氣東移影響持續到明天白天，最快要等到明晚水氣才會逐漸減少，降雨範圍逐漸縮減到東北風迎風面區域，中南部明晚有機會恢復多雲到陰，北部及東半部持續有短暫陣雨。

溫度明顯受冷空氣影響，今明兩天會是長時間濕冷、低溫，尤其今晚到明天白天，水氣最多、溫度也最低。

吳聖宇指出，今天白天北部、東北部預估白天高溫只有13-15度，中部及花蓮高溫16-19度，南部、台東高溫預估仍有22-26度。

今晚到明天(23日)清晨中部、北部、東北部空曠地區低溫下探7-9度，局部單點甚至有機會來到5-7度，南部及花東空曠地區低溫11-13度，局部單點可能10度上下。明天冷空氣影響更為明顯，加上大範圍下雨助威，北部、東北部白天高溫預估只有9-11度，中部及花蓮高溫預估只有12-14度，南部及台東高溫只剩15-17度，是這波寒流影響最為明顯的一天。

吳聖宇指出，明晚到後天(24日)清晨中部、北部、東北部一帶低溫同樣只有7-9度，局部單點5-7度，南部以及花東空曠地區局部單點也還是會有10度上下低溫出現機會。

今明兩天由於溫度低、水氣足，吳聖宇指出，台灣各地高山地區都有較好降雪條件，北部、宜蘭一帶山區可能從1000-1500公尺以上山區可能出現降雪或冰霰，中南部山區從2500公尺以上區域也可能降雪或出現冰霰。

吳聖宇指出，周三白天開始水氣較為減少，降雨範圍縮減到迎風面北部、東半部，溫度仍較為寒冷，但各地白天高溫略微上升，北部、東北部高溫回到12-14度，中部及花東高溫15-18度，南部高溫則有18-20度。夜晚到隔天周四(25日)清晨中部以北到東北部空曠地區低溫還是只有7-9度，還要留意輻射冷卻作用造成局部低溫現象。

吳聖宇指出，預估周四白天寒流威力減弱比較明顯，後續一直到周末(26-28日)台灣附近大致還是受到東北風到偏東風環境影響，迎風面仍有短暫陣雨機會，其他多雲或有陽光。各地白天溫度會逐日回升，不過夜晚清晨低溫還是蠻冷的，尤其有輻射冷卻作用發生的區域。

低溫 高溫 寒流

延伸閱讀

寒流來了愈晚愈冷！明起3天最冷下探5度 高山下雪機率高

全台恐凍到周四！入冬最強寒流挾雨彈來襲 「這時」半個台灣下探8度

寒流逼近！周二至周三寒流最強 北部低溫約八度左右

拉拉山寒流霜降 這2天可能降雪 市府防寒害籲追雪禦寒

相關新聞

寒流來了愈晚愈冷！明起3天最冷下探5度 高山下雪機率高

寒流來了，今天晚上愈晚愈冷，要注意保暖。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晚...

注意保暖！今跌破10度 陽明山國小放低溫假

入冬最強寒流來襲，中央氣象署指出，今天北部、東北部濕冷，中午可能跌破十度，周二與周三清晨最寒冷，台南以北、東北部、東部下...

天冷買氣增 雞蛋批發價調漲

春節將至，不少民眾開始置辦年貨，加上寒流南下、影響時間長，雞蛋買氣明顯上升。

寒流南下+華南東移水氣 今明長時間濕冷下探5度

感受到天氣變化了嗎？天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，寒流逐漸南下，以及華南東移水氣陸續增多，今明留意長時間低溫濕冷...

2部落會議流會卡關 蘇花安延宕

蘇花公路安全提升計畫是補強舊蘇花公路的重大工程，但因沿線兩部落會議說明會流會卡關，外界將進度延宕歸咎部落。部落不滿交通部...

誰卡住了蘇花公路安全計畫？ 一再流會部落喊冤 蘇改處無奈

蘇花公路安全提升計畫是補完舊蘇花公路的重大工程，但攸關工程通過門檻的「部落會議」卻兩度流會，許多人將計畫延宕歸咎於部落。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。