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蘇花安受困於部落會議 專家：原基法21條應有更多彈性

聯合報／ 記者王燕華陳敬丰／花蓮即時報導
蘇花安受制於原住民族基本法第21條，專家認為面對重大公共議題時，法條應可以保有彈性。圖為現蘇花改路段。記者陳敬丰／攝影
蘇花安受制於原住民族基本法第21條，專家認為面對重大公共議題時，法條應可以保有彈性。圖為現蘇花改路段。記者陳敬丰／攝影

蘇花安計畫因部落會議卡關，國立東華大學法律系主任、法律扶助基金會原住民中心主任蔡志偉指出，一些部落對公共議題的冷漠源自於長年遭邊緣化的歷史，難與政府建立信任，面對重大公益需求，原住民族基本法應可有更多彈性。

部落會議源自2015年原基法第21條的修法，任何單位開發、利用部落周邊土地前，必須取得部落的同意及參與。

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒說，「溝通很重要」，以亞泥為例，本來部落居民激烈反對，亞泥釋出善意，經過數年溝通，去年部落會議終於通過；蘇花安是重大公共建設，若能妥善溝通，傾聽族人聲音，應該可以找到很多解決方法。

蔡志偉表示，原基法21條通過至今，爭議與衝突不斷，包含花蓮亞泥案、台東知本光電案等，大多是經濟性質的開發與部落衝突，國際上的共識是堅定支持原住民捍衛自身權益；不過，蘇花安是國內較少見的「重大公共工程因部落會議受阻」的案例。

原基法21條是為保障備受壓迫的原住民、實現轉型正義而修訂的法條。蔡志偉說，面臨重大公益需求時，這類法條應該可以保有彈性，事實上在醫藥領域，以及國外的討論中，都有類似「與公益需求相左時簡化通過條件」的做法。

另一方面，公部門也有難處。蔡志偉指出，開發方與部落溝通時，常遇到兩個問題，第一是不知道部落的對口，雖然可以與部落會議主席聯繫，但只有單一窗口，難免摸不著頭緒；第二則是開發案涉及數個關係部落時，要全數通過部落會議更加困難。制度上，鄉鎮市公所有協助的義務，但地方機關的積極性較難保證。

不是每個部落都在意公共議題，因此不少人批部落「太過封閉」，蔡志偉說，這種指責不公平，以宜花部落為例，長期被政權阻隔、排擠，長久下來對國家沒有信任感，自然表現出冷漠的態度；這不是原住民的錯，而是受壓迫的歷史形塑的現況。

原住民 蘇花安 主任

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