蘇花安卡關部落吐心聲 說服族人投票政府應做更多

從花蓮台泥和平廠到吾谷子部落，車程大概是5分鐘，到了假日，往往塞車超過1小時，許多族人希望蘇花安能蓋起來，部落會議主席也遠赴外移西部宣導族人返鄉投票，但部落會議卻流會，部落頭人感嘆，雖然是重大工程，但對部落居民的生計沒有太大關係，「幹嘛出門投票呢？」

越過花蓮和平溪，先轉一個大彎，在和平村開上舊蘇花公路，左側是遠近馳名的台泥DAKA園區及台泥和平廠，繼續向南，進入蘇花改中仁隧道前靠左行駛，不出一分鐘就會抵達海岸公路邊的部落──吾谷子。

許多族人贊成興建蘇花安，部落事務組長王新發認為，蘇花安是國家既定政策，也是重大交通建設，站在公共利益的立場，當然要蓋。居民施小姐說，蘇花安能夠減緩塞車，一定要蓋，也避免恐怖落石。

但是去年6月29日的部落會議投票中，吾谷子部落165戶中，只有40多戶出席，約占4分之1，會議流會。有居民認為不太重要，即使當天在部落也未出門投票。王姓台泥外包商說，當然贊成興建，但開部落會議應該要考量居民工作時間不固定的狀況。

「其實流會並不是部落會議的常態」，部落會議主席王清高說，2年前台泥打算展延礦區，也申請開地方說明會和部落會議，那次投票中，共有150戶出席，百分之88投下贊成票，無懸念通過，

問題出在哪裡？王清高攤開地圖比畫蘇花安的預定路線，過和平溪後不再轉彎，截彎取直，沿鐵路接到中仁隧道口，「吾谷子部落不這段路上」，蘇花安若是興建完成，確實會解決部分交通不便，但對部落居民的生計，其實沒有太大關係。

王清高感嘆，作為部落會議主席，他也希望族人投票，可除了與生計無涉，還有不少到外地工作的在籍族人，王有時得跑到新竹甚至台中送交通知單，部落會議主席沒有薪水，他感覺自己真的盡力了。

王新發也觀察，如果蘇改處只是機械式的開說明會，沒有認真了解部落情況，怎能強求他一個會議主席就把族人都叫來投票？「這是國家推動的政策，國家應該負責」。