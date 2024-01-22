打電話催票都要通過蘇花安全計畫 支持部落：感受蘇改處誠意

蘇花安計畫和平和中段卡在部落會議，但東澳南澳段與和仁崇德段的5個關係部落悉數通過，其中不乏部落戶數龐大、須要打電話催票，也有原先不同意者居多，在各方努力下，成功翻轉態勢，獲得居民支持，期盼其他部落更加積極，讓全線早日開工。

蘇花改最南段經過花蓮縣秀林鄉得吉利、卡那岸兩個部落，在去年7月陸續投票通過，同意蘇花安興建。

秀林鄉代會前主席賴俊傑指出，其中得吉利部落原本族人持反對態度，蘇花改工程處用心溝通說明後，成功爭取支持，7月22日的諮商投票，地方人士賣力打電話催票，在報到截止前過半戶數出席，230戶同意、26戶不同意、6張無效票，壓倒性支持過關。

賴俊傑坦言，原本部落居民不了解蘇花安，在蘇花路廊沿線擺攤的住戶，也會擔心改線影響生計，起初反對者居多，但蘇改處提出設置崇德服務區的計畫，舉辦多場次說明會，讓族人清楚道路規畫，可以兼顧部落生計和交通安全，成功翻轉態勢。

至於目前尚在卡關的克尼布、吾谷子部落，賴俊傑說，每個部落有各自支持或不支持的原因，他不能評論對或錯，且平心而論，蘇花安和平到和仁段，確實不像其他兩段有迫切需求。

賴俊傑認為，就得吉利部落而言，蘇改處幾乎到每個鄰都開說明會，秀林鄉公所也很配合，只要村民覺得不夠清楚，就邀請工程單位再來開說明會，他認為已經非常積極，有感受到工程單位的用心。

宜蘭的部落則比花蓮更配合。「我們這邊很順利！」東岳部落會議主席黃誠福說，族人們知道蘇花安的消息後，大多抱持樂見其成的態度，從地方說明會到部落會議，一路平順通過。東岳部落也有不少外出工作的人口，但大家習慣晚上回家，不用跑大老遠通知，族人收到通知單、聽到廣播就會出門投票。

黃誠福笑說，蘇花安雖然經過部落附近的地段，大多是公有地，居民實際上拿不到任何補償，但為了國家重大交通建設，還是願意投票；流會的部落發生了什麼事，他並不清楚，每個部落狀況不同，外人不便置喙，不過還是希望他們能更加積極，讓蘇花安盡快通車，「不要拖時間」。