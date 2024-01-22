誰卡住了蘇花公路安全計畫？ 一再流會部落喊冤 蘇改處無奈

蘇花公路安全提升計畫是補完舊蘇花公路的重大工程，但攸關工程通過門檻的「部落會議」卻兩度流會，許多人將計畫延宕歸咎於部落。部落不滿，開發單位將宣導任務全推給部落，「是我們要蓋還是他們要蓋？」蘇花公路改善工程處說，已經有開三次說明會，無奈還是流會，「能夠說服居民的，其實還是他們熟悉的人」。

蘇花路廊是東部主要道路之一，舊蘇花公路道路崎嶇且容易落石坍方，2020年蘇花改全線通車，仍有東澳南澳、和平和中、和仁崇德等路段屬舊蘇花公路，行政院2019年底核定蘇花安可行性研究，辦理綜合規畫與環評。

蘇改處去年底將環評書送環境部審查，若順利通過將提報建設計畫，預計2032年完工。另一方面，蘇花安工程還必須通過原民法中的部落會議，出席者超過半數同意，才能開始開發案。

蘇花安路徑上和宜蘭花蓮7個部落有關，包含南澳鄉3部落、秀林鄉4部落。蘇改處2021年開始，在7部落開過數次地方說明會，順利通過東澳南澳3部落、和仁崇德2部落的部落會議，唯獨中間和平和中段的吾古子、克尼布部落，去年6月、8月間部落會議出席戶數不足，雙雙流會，宣告卡關。

部落的流會引起外界以及其他關係部落的不滿，甚至2部落的若干居民表示「蘇花安是重大工程建設，關係到整個東部路網，怎麼可以不通過？」

吾谷子部落會議主席王清高指出，蘇花安和平和中段計畫把舊蘇花公路過和平溪後截彎取直，拉一條經過和平港的直線道路，這段路在進入吾谷子部落前就會接上蘇花改，實際上根本不會通過部落，對部落生計沒有決定性影響，加上有些居民外出工作或工時不固定，召集半數以上戶數投票並不容易。

王清高認為，政府不能只負責發公文，蘇改處沒有展現足夠誠意，明明是國家推動的政策，卻把宣導的責任丟給地方，鮮少親自與居民說明溝通、傾聽大家的看法，更不了解部落的現況，「不要老覺得自己是高高在上的國家，要走入部落」。

蘇改處長李宗仁說，地方一些耆老建議，公家機關主動接觸居民可能不是上策，彼此沒有建立信任感，過分熱情反而啟人疑竇；蘇改處當然能多開幾場地方說明會，只要地方願意，隨時可以安排人力前往，但這要靠村里長和意見領袖的幫忙。