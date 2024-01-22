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寒流來了愈晚愈冷！明起3天最冷下探5度 高山下雪機率高

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
寒流南下，今天晚上天氣愈晚愈冷，民眾要注意保暖。本報資料照片
寒流南下，今天晚上天氣愈晚愈冷，民眾要注意保暖。本報資料照片

寒流來了，今天晚上愈晚愈冷，要注意保暖。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晚將觸及「寒流」定義，沿海低溫則將降至7度；明至周四晨寒流籠罩，各地氣溫降至最低，部分平地最低氣溫約可降至5度以下。

吳德榮指出，今日緩進式寒潮(流)持續南下，氣溫繼續下降、愈晚愈寒冷，今晚將觸及「寒流」定義(台北觀測站≦10度)，沿海低溫則將降至7度；今下午起第2波水氣移入，降雨範圍逐漸擴大至中部以北及東半部。各地區氣溫：北部14降至7度，中部9至21度，南部10至24度，東部9至21度。

吳德榮指出，明日至周四晨寒流籠罩、勢力最強，各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度以下；明日中部以北及東半部有局部雨，天氣「極濕冷」，周三東半部有局部雨，天氣漸轉「極乾冷」，應特別注意保暖、慎防寒害。周四白天起至下周(28)日寒流漸減弱、氣溫逐日回升，大台北多雲，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，今日下午起至明日北部「雪線」高度逐漸下降至1000米左右，中部「雪線」則在2000米左右，中部以北高山(太平、拉拉、合歡⋯⋯)降雪機率高；七星、大屯山(1079米)也有降雪機率，陽明山公園(607米)則海拔不夠高，固態降水(雨夾雪、冰霰、霧淞)或許可以期待？值得觀察。

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