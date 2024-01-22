衛福部估 8萬失智病友 未獲長照服務

衛福部推估全國約有卅二萬名失智症患者，但健保署資料庫分析發現，失智症患者確診後取得身障資格、使用長照服務人數累加約廿四萬多人，有八萬多人落差，衛福部長照司透過各醫院附設失智共照中心積極勾稽就醫紀錄，設法找出尚未接受長照資源的失智病友，引介至長照各據點。

長照司司長祝健芳表示，希望患者及家屬「不會害怕、不會拒絕服務」，但患者是否接受長照服務仍會尊重家屬意願。

此外，長照司鼓勵醫療院所上傳失智症長者「臨床失智評估量表」（ＣＤＲ）分數及居住縣市、鄉鎮，精準掌握就醫患者失智情形；ＣＤＲ分數為○點五至一分的極輕度及輕度失智患者占比約四成，正推估各縣市長照據點數量是否足夠，若失智據點提供服務不夠快速，將由長照巷弄站提供服務。

ＣＤＲ二分為伴隨失能樣態的失智者，將由全國卅家失智團屋負責，另有十八家正在籌設中；長照司也獎勵住宿型機構設置失智專區，在長照床位不足區域設失智床位將比一般長照床位，每床獎勵十萬元，希望提供失智症患者連續照顧。

祝健芳說，為妥適照顧失智者，衛福部積極推動失智政策綱領，訂二○二五年達到「失智友善七七七」目標，分別為全國民眾百分之七以上對失智有正確認識及友善態度、罹患失智症七成以上人口獲診斷及服務、七成以上失智家庭照顧者獲支持和訓練。