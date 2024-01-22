聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛福部估 8萬失智病友 未獲長照服務

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

衛福部推估全國約有卅二萬名失智症患者，但健保署資料庫分析發現，失智症患者確診後取得身障資格、使用長照服務人數累加約廿四萬多人，有八萬多人落差，衛福部長照司透過各醫院附設失智共照中心積極勾稽就醫紀錄，設法找出尚未接受長照資源的失智病友，引介至長照各據點。

長照司司長祝健芳表示，希望患者及家屬「不會害怕、不會拒絕服務」，但患者是否接受長照服務仍會尊重家屬意願。

此外，長照司鼓勵醫療院所上傳失智症長者「臨床失智評估量表」（ＣＤＲ）分數及居住縣市、鄉鎮，精準掌握就醫患者失智情形；ＣＤＲ分數為○點五至一分的極輕度及輕度失智患者占比約四成，正推估各縣市長照據點數量是否足夠，若失智據點提供服務不夠快速，將由長照巷弄站提供服務。

ＣＤＲ二分為伴隨失能樣態的失智者，將由全國卅家失智團屋負責，另有十八家正在籌設中；長照司也獎勵住宿型機構設置失智專區，在長照床位不足區域設失智床位將比一般長照床位，每床獎勵十萬元，希望提供失智症患者連續照顧。

祝健芳說，為妥適照顧失智者，衛福部積極推動失智政策綱領，訂二○二五年達到「失智友善七七七」目標，分別為全國民眾百分之七以上對失智有正確認識及友善態度、罹患失智症七成以上人口獲診斷及服務、七成以上失智家庭照顧者獲支持和訓練。

失智症 長照 患者

延伸閱讀

失智困境4／8萬失智者未接受服務 長照司正把人找出來

失智困境3／失智照顧避免「服務卡卡」專家盼更有彈性

失智困境1／全國患者逾32萬人 合併「此症狀」家人頭痛

失智困境2／照顧失智併精神行為者 衛福部推出試辦計畫

相關新聞

注意保暖！今跌破10度 陽明山國小放低溫假

入冬最強寒流來襲，中央氣象署指出，今天北部、東北部濕冷，中午可能跌破十度，周二與周三清晨最寒冷，台南以北、東北部、東部下...

天冷買氣增 雞蛋批發價調漲

春節將至，不少民眾開始置辦年貨，加上寒流南下、影響時間長，雞蛋買氣明顯上升。

2部落會議流會卡關 蘇花安延宕

蘇花公路安全提升計畫是補強舊蘇花公路的重大工程，但因沿線兩部落會議說明會流會卡關，外界將進度延宕歸咎部落。部落不滿交通部...

NGS擬擴19種癌 最快5月納保

「次世代基因定序」（ＮＧＳ）今年第二季納入健保，衛福部健保署長石崇良昨天表示，ＮＧＳ將擴及非小細胞肺癌等十九種癌別，檢測...

逾半失智長者 合併憂鬱、妄想

國內六十五歲以上長者失智症盛行率百分之七點九九，患者人數逾卅二萬，醫學研究指出其中五至九成患者合併憂鬱、妄想、幻想等精神...

妥善溝通 得吉利從反對變同意興建

蘇花安計畫和平到和中段卡在部落會議流會，部落代表指出，關鍵是開發單位拿什麼和部落溝通，若有談判籌碼，不難翻轉態勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。