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回響／感同身受 基隆市長力推醫療平權
聯合報昨天報導關注基隆身心障礙者等特需對象面臨牙科醫療困境，養育先天聽障女兒「小愛」的基隆市長謝國樑心有戚戚焉。他說，三年前成立「小愛爸爸公益平台」促成基隆醫院牙科開設身心障礙特別門診，市府也在他上任後採購沖牙機分送特教孩子使用，牙科醫療平權近年已有進步，他會繼續努力讓特需者家長不必舟車勞頓。
謝國樑的女兒是先天性聽障兒童，他與養育聽損兒的好友詹斯敦共同出書分享照顧身障兒的心路歷程。謝說，他將女兒視為上帝送的禮物，更是改變他生命故事的恩典，盼出書幫助有類似情況的新手家長，不要驚慌失措。
謝國樑曾任三屆立委，回顧當立委時期，雖然時常在處理、反映民眾需求，為人父之後的心境大不同。他說，因為陪伴女兒小愛走過艱辛的求醫、復健歲月，更明瞭身心障礙者家庭的苦楚，三年前成立「小愛爸爸公益平台」與身心障礙者對話，了解難處並設法協助改善。
謝國樑說，那時接收到的問題不只是特殊牙科需求，還有手語平台建立，靠輪椅代步者搭公車遇到委屈等。他很願意發揮同理心，努力解決問題，因此拜會立法院促成衛福部基隆醫院牙科開設身心障礙特別門診，未來會繼續努力，促成讓特需者能就近看牙醫。
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