在宅急症照顧 預計年中上路

【記者賴昀岫／台北報導】養護機構住民一旦感染肺炎，需搭救護車就醫，家屬旁陪同舟車勞頓。衛福部醫事司今天發布修正版「通訊診察治療辦法」，將「在宅急症照顧」納入在宅醫療，優先納入可控制的肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等患者，且照護範圍擴至長照等機構，預計今年中上路。

新制上路後，居家醫療團隊可至長照、養護機構幫感染住民施打長效抗生素，這對院方、住民及家屬來說是一大福音。健保署長石崇良說，「在宅急症照護」患者在七至九天急性照護期間可搭配通訊診療，輔助醫師每日巡診及其他專科照會。

通訊診察治療辦法修法也將「現行居家診療及居家透析計畫個案」、偏鄉居民納入服務對象，透過通訊、遠距醫療獲得醫療照護；石崇良表示，目前「遠距專科會診」規定，患者身旁一定要有醫師，另一端則是都會區醫師參與會診，執行上有其限制，通訊診療辦法放寬後，遠端醫師可藉由視訊直接幫在宅患者看診。

在宅醫療適用於四大族群，分別為失能或疾病特性不便外出就醫、需長期護理的慢性病患者、仰賴呼吸器超過廿一天、安寧療護等，總計六至八萬人，加上長照機構住民十二萬人，近廿萬人受惠。

醫師法第十一條規定，醫師非親自診察，不得施行治療、開給方劑或交付診斷書，但於山地、離島、偏僻地區或有特殊、急迫情形，為應醫療需要，得由直轄市、縣（市）主管機關指定的醫師，以通訊方式詢問病情、治療。

通訊診察治療辦法修法是鬆綁上述限制。今年第二季起，健保署將擴大試辦「在宅急症照護」，納入常見肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等三大感染症，居家醫療團隊可到患者家中或養護機構提供長效抗生素治療，部分負擔比照居家醫療，病患僅需支付醫療費用百分之五。