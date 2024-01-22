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健康你我他／重拾煮婦日常 先求有再求好

聯合報／ 文／李靜怡（新北中和）
某天孩子突然說了句：「好想吃媽媽親手煮的…」，讓我決定重拾煮婦日常。圖／李靜怡提供
某天孩子突然說了句：「好想吃媽媽親手煮的…」，讓我決定重拾煮婦日常。圖／李靜怡提供

因為我和先生都忙於工作，是標準的「老外」，餐餐老是在外的外食族，雖然快速方便，時間一久，身體也面臨可怕的三高考驗，以及食品添加物問題。某天孩子突然說了句：「好想吃媽媽親手煮的…」，讓我決定重拾煮婦日常。

採買食材就趁休假一口氣補齊，前一天晚上將湯品熬煮好，隔天下班加熱就好；肉類、魚類，提前退冰、醃漬，水果、配菜也是睡前切好分裝冷藏，白飯則在出門上班前設定好時間，回到家就有香噴噴米飯可吃。

總之，事前工作準備的愈多，當天就不怕手忙腳亂。有時下班路上順手買炸好的排骨，到家炒個青菜就能開飯，或是煮一鍋料理，想吃的全放進高湯煮滾，有菜有肉有湯，搭個麵線換換口味也挺好。

家的溫度來自餐桌，雖然只是簡單的家常菜，無過多調味提供家人營養均衡，也串起情感連結，孩子現在變得不挑食，胃口也從原本的小鳥胃轉為食欲大增。

我的經驗分享：不要想著要出一桌子菜，先求有再求好，循序漸進，等職業婦女與煮婦，兩種角色斜槓取得平衡，再慢慢累積辦桌功力。

外食族 食材

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