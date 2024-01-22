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天冷買氣增 雞蛋批發價調漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
農曆年雞蛋用量暴增，雞蛋產銷討論後決議調漲蛋價2元，批發價周一起調漲、產地價周三起調漲。本報資料照片
農曆年雞蛋用量暴增，雞蛋產銷討論後決議調漲蛋價2元，批發價周一起調漲、產地價周三起調漲。本報資料照片

春節將至，不少民眾開始置辦年貨，加上寒流南下、影響時間長，雞蛋買氣明顯上升。

台北市蛋商公會理事長林天來昨天表示，經過討論後決定調漲蛋價二元，這也是近三個月來首度調漲，批發價今天起調漲，回到五字頭。

林天來表示，先前幾波冷氣團來襲，加上液蛋禁令解除後，雞蛋買氣大幅增加，不少蛋商庫存幾乎清空，盡管本土雞蛋產量穩定，但需求量變大，供應也逐漸變得吃緊。

林天來說，今年禽流感疫情雖不嚴峻，致死率不高，但也讓許多蛋雞下不了蛋，加上寒流來襲，產量恐再減少，經討論後決議微調蛋價，減緩蛋商調蛋情況，否則恐造成更大搶蛋潮，今起批發價從每台斤四十八元漲至五十元、周三起產地價從每台斤三十八點五元漲至四十點五元。

雞蛋 調漲 寒流

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