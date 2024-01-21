寒流來多穿衣服 仍躲不了心肌梗塞 醫曝三大關鍵洩天機

強烈寒流來襲，北部今晚低溫恐下探10度左右，中央氣象署、各大媒體不斷提醒，低溫可能對人體的影響及造成的危害，位民眾多注意身體保暖，但台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，不可避免的仍會有人因天冷引發心肌梗塞、腦血管疾病，甚至猝死。

氣象署預測，寒流持續南下，各地愈晚愈冷。林謂文分析，天冷的時候，不是每個人都會心肌梗塞、腦中風，這些患者具有三大關鍵指標：

第一、患者本身心血管、腦血管已不好，可能有硬化、斑塊、阻塞而不自知，或已有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病，但可能沒有按時服藥、控制病情。

第二、冬天天冷、氣溫低，此為「導火線」造成血管收縮、血壓飆升、心跳變快。

第三、若心腦血管已有斑塊，斑塊不慎破裂、剝落，引發血栓堵注血管，將導致心肌梗塞、腦中風、猝死等意外。

因此，避免天冷造成心肌梗塞、腦中風，應從這三方面著手，首先，應維持血管的健康，平時要注意均衡飲食、運動，有三高問題時也應定期回診、按時服藥，當血管健康時，幾乎不會出現心肌梗塞，機率可以說是「非常、非常的低」。如果第一點做好，就不須害怕第二、第三點。

其次，如果不知道自己血管好不好的人，天冷時還是要做好保暖工作，特別是頭頸部一定要多注意，包括毛帽、口罩、耳罩、圍巾等都可以使用，尤其是65歲以上年長者、三高患者、心腦血管疾病患者，更是高風險族群。

林謂文指出，天冷時，醫界不斷呼籲心肌梗塞的危險，還是有達到一定的效果，但也還是會有漏網之魚，特別是「超高風險族群」包括血管已出現鈣化，還是不願注意血管健康的人；或是檢查發現，血管已有阻塞卻不願意治療的人；甚至是已曾發生心肌梗塞，也經過手術治療，但仍不願意吃藥控制病情的人；或是不願意按時服藥、控制病情的三高病人。

有時感覺這些病人，若發生心肌梗塞、腦中風「這是宿命」。林謂文提醒，大家平時就應多注意，遠離三高、壓力、菸酒等，慢性病人切記一定要按時吃藥，保護心腦血管健康。