全台恐凍到周四！入冬最強寒流挾雨彈來襲 「這時」半個台灣下探8度

入冬最強寒流來襲，中央氣象署指出，預估影響至周三，期間全台寒流籠罩，明、後天加上華南雲雨區東移影響，全台降雨機率高；周二清晨至周三清晨最寒冷，台南以北、東北部、東部下探8度；周三起轉乾，周四寒流減弱。此外，寒流期間，北部、宜蘭1000公尺以上高山，其他地區2500公尺以上高山，均有望降雪。

中央氣象署預報員陳姵安表示，明天至後天，華南雲雨區東移，北部、東北部有雨，其中基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨 ，其他地區局部短暫雨；中南部明天亦轉雨，愈晚降雨機率愈大。

此外，她提醒，周二至周三，基隆北海岸、東半部沿海、蘭嶼綠島留意長浪發生；周二北部沿海、馬祖也有長浪發生可能。

周三水氣減少，北部、東部局部短暫雨，中部山區零星短暫雨，其他多雲到晴。周四寒流減弱，清晨各地仍寒冷，西半部留意日夜溫差大，白天氣溫稍微回升，高溫不超過20度，東半部地區及大台北山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

周五至周六，北部雨勢轉濕，降雨機率增加，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨，東部山區零星短暫雨，其他地區多雲。

陳姵安說，下周日天氣轉乾，雨區縮減至東半部、恆春半島局部短暫雨，北部山區零星短暫雨，其他地區多雲。

溫度方面，寒流持續南下，明晨台中以北、東北部11至12度，其他地區13至15度。明天北部、東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，中午可能跌破10度，中南部中午前後18至20度。

陳姵安表示，周二清晨至周三清晨，低溫相對明顯，台南以北、東北部、東部僅8至9度，沿海空曠地區近山區6至7度。

周三白天雨勢趨緩，北部高溫12度，其他地區16至18度。周四寒流減弱，但高溫仍低於20度，中南部則19至20度，北部、東北部及東部15至17度。

此外，明晚到周三清晨水氣豐沛，北部及宜蘭1000至1500公尺，其他地區2500至3000公尺以上高山，均有機會降雪。