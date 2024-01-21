備考家庭長期緊繃 醫3點建議舒緩考生與家長情緒

大學入學測驗明日將是最後一天，備考學測時每天喝咖啡、喝茶挑燈夜戰，交感神經過於亢奮，考完後要如何讓生活回歸正常，不僅是考生得面對的事情，一路陪伴的家長也得好好學會好好放鬆。醫師提出3點建議，不僅要舒緩這段時間過度高張的交感神經，也要適度刺激副交感神經，讓身體的自我調節機能正常發揮作用。

學測已考完兩天，明日考科為數學B、社會科，下午學測就將告一段落，高三生們備考時間長，為了念書長期喝咖啡、喝茶來提振精神。三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌表示，咖啡與茶等含有咖啡因的飲品，都會讓交感神經活化，考生若在這段時間內長期飲用，可能導致精神過度亢奮、緊繃，考完後就儘量不要持續飲用，把專注力放在有興趣的事情上面，幫助身體進入鬆弛狀態。

許多補習班、家長考完後急著檢討考試結果，要幫忙對答案。葉啟斌提醒，備考路上相當努力的考生，師長都應該看在眼裡，「過程比結果更重要」，若孩子能夠在備考時，一步一步掌握進度，並付出實踐完成規劃，這樣的決心與實踐的過程，其實比成績的好壞更加值得鼓勵。

葉啟斌說，若能在備考過程中練就自己「追求目標」的能力，家長又能加以鼓勵孩子，加強孩子在這方面的自我動能，未來不管遇到甚麼樣的挫折，甚或是想要追求任何成就，都能夠有足夠的自信去挑戰，家長一定要針對這段時間孩子努力的過程給予肯定。

葉啟斌也提供3點大考後的建議，第一「肯定付出」，家長可直接用語言、肢體給予鼓勵，給孩子一個擁抱、拍拍肩膀，肯定這段時間的努力，但除了成績以外還有生活的平衡，可以承諾彼此有個放鬆的旅行、團聚吃飯，不再談論課業，讓自己的身心保持健康。

第二「肯定父母的陪伴」，備考時常並不是考生自己一個人的事情，有時是全家總動員，家人也陪著不看電視，家庭生活氛圍也相對緊繃，因此考完後，考生也可以和父母說聲辛苦了，代表自己也有看見他們的付出，一家人彼此扶持、互相肯定，將來即使在大學社團、出社會工作後，也能成為團體中相當珍貴的能力。

第三「自我探索」，考試雖然結束了，但對生活的探索並沒有因為考試結束而停止，可以把握考完的這段時間，想想自己人生的規劃，找看看有沒有到各個領域去探索的機會，可能透過學校到企業觀摩，或到父母友人的職場體驗看看，讓自己去接觸、探索，也能了解到行行出狀元，成績並非唯一的追求，同時建立對自我的想像。

葉啟斌建議，大考過後，身體其實會自主的調適，讓交感神經會開始放鬆，副交感神經則會開始活化，身體會進入鬆弛狀態，這段時間讓自己睡好、吃好，做點伸展操，可以幫助副交感神經活化；家人間互動則避開課業的討論，建議多談論娛樂、政治或其他有趣的事情，轉移注意力，或是跟朋友唱歌、泡溫泉，好好放鬆，也犒賞自己這段時間的努力。