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寒流逼近！周二至周三寒流最強 北部低溫約八度左右

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
今天起寒流逼近，預計周二至周三寒流威力最強，北部及東北部低溫僅8度左右。今天受冷空氣南下影響，北部及東北部明顯轉冷，天氣雖冷颼颼，仍有年輕人在寒風中品嘗冰淇淋解饞。記者侯永全／攝影
今天起寒流逼近，預計周二至周三寒流威力最強，北部及東北部低溫僅8度左右。今天受冷空氣南下影響，北部及東北部明顯轉冷，天氣雖冷颼颼，仍有年輕人在寒風中品嘗冰淇淋解饞。記者侯永全／攝影

今天起寒流逼近，預計周二至周三寒流威力最強，北部及東北部低溫僅8度左右，沿海空曠地區低溫將下探至5度左右。低溫加上水氣增多，八百公尺以上高山有降雪機率，甚至陽明山的二子坪也可能降下皚皚白雪。

今天受北方冷空氣南下影響，北部及東北部明顯轉冷，其他地區氣溫也偏低，因華南雲雨區東移，中部以北及東半部有降雨機率，南部地區則會有短暫雨。北部氣溫約14至18度，中部15至22度，南部17至25度。明天起寒流影響加劇，全台氣溫驟降4、5度，周二至周三寒流最強，預計北部低溫將下探至8至11度，中部9至12度，南部11至15度，東部12至15度。

周四後寒流減弱，水氣減少，全台氣溫逐日回升，但早晚受輻射冷卻影響，日夜溫差大，沿海空曠地區仍會出現10度左右低溫。

今天冷空氣南下，北部天氣冷颼颼，明天起寒流影響加劇，全台氣溫驟降4、5度，周二至周三寒流最強，預計北部低溫將下探至8至11度，中部9至12度，南部11至15度，東部12至15度。記者侯永全／攝影
今天冷空氣南下，北部天氣冷颼颼，明天起寒流影響加劇，全台氣溫驟降4、5度，周二至周三寒流最強，預計北部低溫將下探至8至11度，中部9至12度，南部11至15度，東部12至15度。記者侯永全／攝影

低溫 寒流 氣溫

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