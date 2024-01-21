生理用品新考量！月經杯最環保 而「這個」接受度最高

為提倡環保減碳，政府推動各式政策如減少使用塑膠袋、一次性物品、資源循環再利用等，但在女性生理用品的使用上，仍受限於居住環境、經濟考量、工作條件等因素，環團RE-THINK重新思考指出，以一次性生理用品來說，棉條對環境的影響較衛生棉小，重複性生理用品則是月經杯勝於布衛生棉。

RE-THINK重新思考表示，生理用品已是生理女性日常生活中不能缺少的部分，除了使用偏好，希望環保也能成為選擇考量的一環。環保雖重要，生理用品的使用上仍有許多挑戰須面對，包含居住環境（重複性生理用品需要清洗、晾曬空間）、經濟考量、工作條件（時間、空間）。

RE-THINK針對一次性及重複性生理用品進行比較，盼女性在選擇生理用品時，可將環保納入考量，藉此選擇可接受使用的產品。一次性生理用品包含衛生棉、棉條、褲型衛生棉；重複性生理用品包含布衛生棉及月經杯（月亮杯），比較基準是以每月3至7天生理期，計算每年所使用的平均數量。

比較發現，同樣是一次性產品，因產品設計就能減少對環境的影響。不論是重量、碳排放量、耗水量、用電量等，一次性棉條對環境的影響都比一次性衛生棉來得較小。

重複型生理用品部分，同樣需要清洗，月經杯較布衛生棉產生的環境影響較小，主要原因在於矽膠杯免搓洗、浸泡，水量及清潔劑量都大減，也不需要額外烘乾。

比較一次性及重複性生理用品對環境影響的結果顯示，一次性的棉條相較於衛生棉對環境影響較小，重複使用的月經杯（月亮杯）則比布衛生棉來得環保。RE-THINK表示，無論哪種情況下，月經杯對環境影響皆較低，但仍需要充足的基礎建設、社會普遍接受度，才能讓月經杯被廣泛使用，成為更環保的替代方案。

另外，月經內褲及月經碟片也是可替代的選擇。RE-THINK指出，根據以月經議題為核心的非營利組織「小紅帽」於2021年調查超過2000位台灣民眾的生理用品使用習慣，發現使用過的重複性生理用品，分別已有月經內褲（13.96% ）、布衛生棉（7.12%）、月經杯（4.57%）。