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通訊診療辦法將修 石崇良：在宅急症照護預計年中上路

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
健保署長石崇良說，在宅急症照護預計今年中上路。記者賴昀岫／攝影
健保署長石崇良說，在宅急症照護預計今年中上路。記者賴昀岫／攝影

在醫療發達的台灣，仍有部分民眾屬於就醫困難，國內正研議於在宅醫療規畫納入「在宅急症照顧」，衛福部醫事司明天將發布修正「通訊診察治療辦法」，鬆綁在宅醫療的限制，健保署長石崇良說，今年擴大試辦的在宅急症照護，納入肺炎等3大感染症，預計今年中上路。

醫師法第11條指出，醫師非親自診察，不得施行治療、開給方劑或交付診斷書，但於山地、離島、偏僻地區或有特殊、急迫情形，為應醫療需要，得由直轄市、縣（市）主管機關指定的醫師，可以通訊方式詢問病情、治療，通訊診察治療辦法修法能鬆綁相關限制。

石崇良今天出席「次世代基因定序（NGS）研討會」受訪時表示，在宅急症照護預計今年中上路，因為是新增的支付項目，必須要經過健保共擬會討論，並經過2個月預告後才發布實施。

適用對象方面，石崇良指出，和健保相關的部分為，急性照顧的時期為7至9天不等的患者，可搭配通訊診療，輔助醫師每日巡診及其他專科照會；現行的居家診療及居家透析計畫，也會納入通訊診察治療辦法修訂後給付。

第三類適用對象則為偏鄉居民，石崇良表示，現況為「遠距專科會診」，也就是偏鄉患者得到有醫師的衛生所等地，並由都會區的醫師遠端參與會診，但有些區域屬於僅配有護理人員的「衛生室」，通訊訓診療辦法放寬後，遠端的醫師就能直接替在家中的患者看診。

居家醫療適用失能或疾病特性不便外出就醫、患慢性病需長期護理、仰賴呼吸器超過21天、安寧療護等4類族群。健保署統計，全國收案人數有6至8萬人，加上長照機構住民12萬人，約近20萬人使用居家醫療。受限法規，居家醫療團隊無法因應患者出現急症時在患者家中給予治療，仍須至醫院就醫。

居家醫療的患者，最常需赴醫院治療的疾病為肺炎、泌尿道感染、軟組織感染。石崇良先前指出，今年第二季起，擴大試辦「在宅急症照護」，納入常見3大感染症，居家醫療團隊可於患者家中替患者施打長效抗生素，等同於在家住院，部分負擔比照居家醫療，僅需支付醫療費用的5%。

患者 醫師 健保署

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