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雞蛋調漲2元！ 天冷+春節用量暴增 批發價明起漲至50元
春節將至，不少民眾開始置辦年貨，加上今天寒流南下、影響時間長，天冷讓雞蛋買氣明顯上漲。台北市蛋商公會理事長林天來今表示，天氣變冷銷售量增加，加上農曆年雞蛋用量暴增，經討論後決定調漲蛋價2元，批發價周一起調漲、產地價周三起調漲。
林天來表示，先前幾波冷氣團來襲，加上液蛋禁令解除後，雞蛋買氣大幅增加，不少蛋商庫存幾乎清空，盡管本土雞蛋產量穩定，但需求量變大，供應也逐漸變得吃緊。
林天來說，農曆年將至，許多過年年貨、伴手禮及菜色都會使用雞蛋，需求量暴增，另也考量疫情影響雞蛋產量，盡管目前疫情僅有零星蛋農發生，情況還不嚴峻，但經討論後，決定調漲蛋價2元，周一起批發價從每台斤48元漲至50元、周三起產地價從每台斤38.5元漲至40.5元。
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