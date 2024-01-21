首家整合店鋪與售後服務 「小米之家」高雄鳳山店開幕滿額贈破壁機

全台首間「銷售結合售後服務」的小米之家就在高雄鳳山！有別於其他地區銷售與售後維修等服務都分別位於不同地點，最新開幕的小米之家高雄鳳山店提供米粉們一條龍的服務，除了提供最新Xiaomi 13T系列、Xiaomi無線吸塵器等旗艦智慧商品外，還有精心設置的售後服務櫃台，不管要採購還是有任何使用上的疑難雜症，只要一站就能搞定。

佔地60坪以上的小米之家高雄鳳山授權店暨服務中心，歡慶開幕祭出多項好禮，開幕首週末優惠最殺，凡單筆消費金額滿3,000～9,999元，商品全面9.6折（每日限量100組）；單筆消費滿3,000元，並完成相關資料填寫，即抽價值15,999元的Xiaomi智慧顯示器A Pro 65。即日起至1月22日，來店預購Redmi Note 13系列，即可額外獲得精美手機掛繩。