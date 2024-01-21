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首家整合店鋪與售後服務 「小米之家」高雄鳳山店開幕滿額贈破壁機
全台首間「銷售結合售後服務」的小米之家就在高雄鳳山！有別於其他地區銷售與售後維修等服務都分別位於不同地點，最新開幕的小米之家高雄鳳山店提供米粉們一條龍的服務，除了提供最新Xiaomi 13T系列、Xiaomi無線吸塵器等旗艦智慧商品外，還有精心設置的售後服務櫃台，不管要採購還是有任何使用上的疑難雜症，只要一站就能搞定。
佔地60坪以上的小米之家高雄鳳山授權店暨服務中心，歡慶開幕祭出多項好禮，開幕首週末優惠最殺，凡單筆消費金額滿3,000～9,999元，商品全面9.6折（每日限量100組）；單筆消費滿3,000元，並完成相關資料填寫，即抽價值15,999元的Xiaomi智慧顯示器A Pro 65。即日起至1月22日，來店預購Redmi Note 13系列，即可額外獲得精美手機掛繩。
即日起至2月5日，來店購買Xiaomi 13T系列，即獲Xiaomi旅行攝影套裝乙組；每日前20名至小米台灣FB指定貼文處留言 #小米之家高雄鳳山開幕慶 附上購買品項照片，並 @Tag 兩位好友，即可獲精美摺疊收納袋；全館不限品項，單筆消費滿1萬以上，即贈限量Xiaomi行動電源 10000 22.5W乙台，限量60組；達2萬元以上，即贈米家電磁爐乙台，限量30組；達3萬元以上，即贈Xiaomi智慧破壁調理機乙台限量30組。
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