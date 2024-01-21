寒流要來了 1個台灣2個世界 粉專：南北溫差近12度
寒流南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，一個台灣，兩個世界；目前南、北溫差將近12度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷空氣前緣正在靠近中，北台灣率先降溫。中、南部地區因為地形阻擋及出太陽，延遲半天到一天左右。
中央氣象署說，今天寒流南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降；鋒面通過後水氣仍多，北部及東北部地區有短暫雨，中部、東部及東南部地區有局部短暫雨，南部地區有零星短暫雨，澎湖、金門、馬祖為多雲。
明天寒流影響，各地天氣非常寒冷；氣象署表示，北部及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；晚起華南雲雨區東移，北部及東北部地區有雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。
今、明兩天基隆北海岸、東半部沿海及蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。
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