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寒假期間學子易染菸癮 國健署：把握周末陪孩子說心裡話

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
吸菸對身體百害無一利，對青少年有明顯的影響。示意圖。圖／Ingimage
吸菸對身體百害無一利，對青少年有明顯的影響。示意圖。圖／Ingimage

寒假陸續開始，在春節過年前學童家長仍需要上班，雖然孩子放長假，卻不一定有時間陪伴。衛福部國健署提醒，寒假期間孩子因為沒有同學與老師的陪伴，容易轉向吸菸來緩解情緒，因此建議家長多加利用周末的時間，陪陪孩子，了解孩子心裡在想些什麼，建立正確紓解壓力的管道。

吸菸對身體百害無一利，對青少年有明顯的影響，包括因吸菸導致肺功能及循環功能變差，影響運動表現。而寒假期間，學生們不再需要到校上課，空餘的時間若不知道如何自我安排，可能就會與朋友相聚，在朋友的影響下可能就會開始吸菸，或加重菸癮。

國健署菸害防制組長羅素英表示，寒暑假期間青少年容易因為朋友邀菸，在好奇心驅使下，「因為朋友有吸，自己也試試看」，因此放假、節慶期間，都更容易因此接觸到菸品，國健署也利用這樣的機會，透過各種平台，幫助青少年建立正確的菸品衛教資訊，透過LINE@平台推播訊息，教導如何婉拒邀菸。

國健署提供「拒菸天龍8不」，包括堅持拒絕、告知理由、自我解嘲、逃離現場、友誼勸服、轉移話題、反說服、反激將法等8種婉拒方式。羅素英說，有時候藉故離開，轉移朋友之間的注意力，其實就可以成功避開朋友遞菸邀請。

寒假期間學生們的放假時間長，但家長仍需要上班，容易疏於陪伴。羅素英建議，家長可以在周末或下班時段，安排與孩子的相處活動，不一定是規畫行程出遊，下班後一起到公園運動跑步、散步、騎腳踏車其實都相當好，也可以藉此機會「了解孩子心裡在想什麼」，許多孩子也是因為家中沒有人理解自己，因此會找尋朋友訴苦，一旦朋友邀菸，就容易染上菸癮。

羅素英說，青少年愈早開始吸菸，愈容易成癮，吸菸不僅會降低肺功能，也會造成早期心臟血管損害等影響，更導致呼吸短促及耐力較少，而影響運動表現和其他身體活動的需求。建議家長趁著寒流還沒來之前，把握天氣安排與孩子的活動。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

吸菸對身體百害無一利，對青少年有明顯的影響，包括因吸菸導致肺功能及循環功能變差，影響運動表現。青少年示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
吸菸對身體百害無一利，對青少年有明顯的影響，包括因吸菸導致肺功能及循環功能變差，影響運動表現。青少年示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

寒假 國健署

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