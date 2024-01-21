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陽明山平菁街櫻花巷 緋寒櫻盛開迎龍年 警方即日起交通管制

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
陽明山平菁街櫻花巷，部分櫻花悄悄地綻放，警方即日起在花季期間彈性交通管制。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山平菁街櫻花巷，部分櫻花悄悄地綻放，警方即日起在花季期間彈性交通管制。記者蕭雅娟／翻攝

陽明山平菁街櫻花巷櫻花已悄悄綻放，預計農曆春節前盛開。士林警分局即日起至至2月10日止，管制車輛進入平菁街42巷，協調公共運輸處調度中型巴士接送賞花遊客，周邊將彈性機動交通管制，若遇違規停車，將加強取締。

士林分局指出，轄區知名賞櫻景點「平菁街櫻花巷」預計花季期間即日起至2月10日止，適逢年節前夕，警方規劃交通管制與疏運措施。

平菁街42巷前管制車輛進入，協調公共運輸處調度中型巴士接送賞花遊客，警方也將視車流狀況，在至善路3段71巷口、平菁街29號及平等駐在所前，彈性機動交通管制。若有違規停車情形，增派員警加強取締，以疏導至善路、平菁街等必經道路車潮，提升景點周邊交通順暢度。

士林分局呼籲，平菁街賞櫻周邊道路狹窄，停車空間有限，會車不易，倘遇違規停車易造成車輛壅塞情形，建議民眾搭乘大眾運輸交通工具轉乘前往；若想節省等候轉乘時間，可在捷運劍潭站搭乘士林往返陽明山區的「共乘計程車服務」賞櫻市民朋友若自駕前往，因山路蜿蜒，養足精神再上路，勿違規停車，行車注意秩序、耐心禮讓，以共同維護花季期間交通順暢及安全。

陽明山平菁街櫻花巷，部分櫻花悄悄地綻放，警方即日起在花季期間彈性交通管制。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山平菁街櫻花巷，部分櫻花悄悄地綻放，警方即日起在花季期間彈性交通管制。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山平菁街櫻花巷，部分櫻花悄悄地綻放，警方即日起在花季期間彈性交通管制。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山平菁街櫻花巷，部分櫻花悄悄地綻放，警方即日起在花季期間彈性交通管制。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山平菁街櫻花巷，部分櫻花悄悄地綻放，警方即日起在花季期間彈性交通管制。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山平菁街櫻花巷，部分櫻花悄悄地綻放，警方即日起在花季期間彈性交通管制。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山平菁街櫻花巷，部分櫻花悄悄地綻放，警方即日起在花季期間彈性交通管制。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山平菁街櫻花巷，部分櫻花悄悄地綻放，警方即日起在花季期間彈性交通管制。記者蕭雅娟／翻攝

交通管制 賞櫻 櫻花

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