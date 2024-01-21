陽明山平菁街櫻花巷 緋寒櫻盛開迎龍年 警方即日起交通管制

陽明山平菁街櫻花巷櫻花已悄悄綻放，預計農曆春節前盛開。士林警分局即日起至至2月10日止，管制車輛進入平菁街42巷，協調公共運輸處調度中型巴士接送賞花遊客，周邊將彈性機動交通管制，若遇違規停車，將加強取締。

士林分局指出，轄區知名賞櫻景點「平菁街櫻花巷」預計花季期間即日起至2月10日止，適逢年節前夕，警方規劃交通管制與疏運措施。

平菁街42巷前管制車輛進入，協調公共運輸處調度中型巴士接送賞花遊客，警方也將視車流狀況，在至善路3段71巷口、平菁街29號及平等駐在所前，彈性機動交通管制。若有違規停車情形，增派員警加強取締，以疏導至善路、平菁街等必經道路車潮，提升景點周邊交通順暢度。