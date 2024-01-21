南投「清境奔羊節」擴大辦理 櫻花樹下提前開跑

南投清境農場「奔羊節」是當地年度盛事，上百隻綿羊大軍跑上台14甲線，霸占山道狂奔，讓遊客體驗趕羊、被羊追的樂趣，場方今年擴大辦理，除2月23日主場活動，21至22日有小型奔羊節，將在櫻花樹下先開跑，為活動暖身。

清境農場指出，該農場位居海拔1800公尺，山坡綠地適合放牧，飼養綿羊、馬匹，又以綿羊為主力，數量達500頭，有柯麗黛、薩福克等品種，還有「世界最萌小羊」的瓦來黑鼻羊，總在青青草原覓食，民眾有機會與羊群近距離互動。

其中，「綿羊秀」、「馬術秀」是清境農場的常態演出，「奔羊節」是清境地區年度重頭戲，牧羊人會以牧羊杖鎮守路口或領羊，直接讓「綿羊大軍」跑上合歡山公路，從青青草原南端票口9.5K奔走至7.8K國民賓館，霸占山道全長近2公里。

今年適逢清境農場63周年場慶，循慣例將在2月23日辦理「奔羊節」慶祝，但因不少民眾反映，奔羊節只有1天，時間無法配合就只能放棄參加，感到可惜，場方為此加碼於同月21至22日在觀山牧區舉辦「小型奔羊節」，為活動暖身。

清境農場表示，觀山牧區的「迷你版的奔羊節」不是與羊群在車道狂奔，而在場內櫻花樹徑下，提前體驗不一樣的趕羊、被羊追，還能騎馬賞櫻，讓爽度再拉升；更搭配「奔羊節」推出一泊二食遊程，親身參與牧羊人工作日常及學習趕羊技巧。