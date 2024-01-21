快訊

尺寸變大！新款iPad Air渲染圖曝光 果粉仍不滿意這功能的位置

113學測英文／題目出得好！作文「失戀」罕入題 補教估前標升1級：要考低分難

他拿全聯特價玉米煮湯喊「根本不甜」 網揪1細節：一堆人煮錯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投「清境奔羊節」擴大辦理 櫻花樹下提前開跑

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛清境農場「奔羊節」當地年度盛事，上百隻「綿羊大軍」在合歡山公路狂奔，場面壯觀。圖／本報資料照
南投仁愛清境農場「奔羊節」當地年度盛事，上百隻「綿羊大軍」在合歡山公路狂奔，場面壯觀。圖／本報資料照

南投清境農場「奔羊節」是當地年度盛事，上百隻綿羊大軍跑上台14甲線，霸占山道狂奔，讓遊客體驗趕羊、被羊追的樂趣，場方今年擴大辦理，除2月23日主場活動，21至22日有小型奔羊節，將在櫻花樹下先開跑，為活動暖身。

清境農場指出，該農場位居海拔1800公尺，山坡綠地適合放牧，飼養綿羊、馬匹，又以綿羊為主力，數量達500頭，有柯麗黛、薩福克等品種，還有「世界最萌小羊」的瓦來黑鼻羊，總在青青草原覓食，民眾有機會與羊群近距離互動。

其中，「綿羊秀」、「馬術秀」是清境農場的常態演出，「奔羊節」是清境地區年度重頭戲，牧羊人會以牧羊杖鎮守路口或領羊，直接讓「綿羊大軍」跑上合歡山公路，從青青草原南端票口9.5K奔走至7.8K國民賓館，霸占山道全長近2公里。

今年適逢清境農場63周年場慶，循慣例將在2月23日辦理「奔羊節」慶祝，但因不少民眾反映，奔羊節只有1天，時間無法配合就只能放棄參加，感到可惜，場方為此加碼於同月21至22日在觀山牧區舉辦「小型奔羊節」，為活動暖身。

清境農場表示，觀山牧區的「迷你版的奔羊節」不是與羊群在車道狂奔，而在場內櫻花樹徑下，提前體驗不一樣的趕羊、被羊追，還能騎馬賞櫻，讓爽度再拉升；更搭配「奔羊節」推出一泊二食遊程，親身參與牧羊人工作日常及學習趕羊技巧。

而2月23日「奔羊節」活動當天，上百頭「綿羊大軍」將青青草原外下方山坡區羊舍，趕上台14甲線合歡山公路成為「山道綿羊」奔走約2公里，部分路段將暫時管制封閉，交管規定後續會公告，有興趣建議可提前預約住宿及相關遊程。

南投仁愛清境農場「奔羊節」是當地年度盛事，綿羊大軍霸占合歡山公路奔走近2公里，場面壯觀有趣。圖／本報資料照
南投仁愛清境農場「奔羊節」是當地年度盛事，綿羊大軍霸占合歡山公路奔走近2公里，場面壯觀有趣。圖／本報資料照
南投仁愛清境農場「奔羊節」當地年度盛事，上百隻「綿羊大軍」在合歡山公路狂奔，場面壯觀。圖／本報資料照
南投仁愛清境農場「奔羊節」當地年度盛事，上百隻「綿羊大軍」在合歡山公路狂奔，場面壯觀。圖／本報資料照
南投仁愛清境農場「奔羊節」當地年度盛事。圖／清境農場提供
南投仁愛清境農場「奔羊節」當地年度盛事。圖／清境農場提供

清境農場 綿羊

延伸閱讀

模特兒穿南投創新原住民族服 街頭走秀吸引圍觀

少子化浪潮…南投4國小下學年度停辦 學生預計轉校

南投草坪頭4千棵櫻花開始綻放 櫻梅並存也桃李爭豔

日月潭見成群台灣鯛「探出頭」民眾稱奇 南投縣府農業處這樣解釋

相關新聞

健保署長：NGS檢測資料 有望加速新藥開發與應用

次世代基因定序（NGS）預計在今年中納入健保，由於民眾在接受檢測前，已簽署同意書，基因資料將送入國衛院人體生物資料庫整合...

寒假期間學子易染菸癮 國健署：把握周末陪孩子說心裡話

寒假陸續開始，在春節過年前學童家長仍需要上班，雖然孩子放長假，卻不一定有時間陪伴。衛福部國健署提醒，寒假期間孩子因為沒有...

寒流來襲高山道路恐結冰 公路局提醒留意6大路線

寒流來襲，交通部公路局提醒，行駛高山路段駕駛人留意路況管制訊息，六條路線包括台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫...

癌症NGS最快5月納保 預計用於2大時機

次世代基因定序（NGS）今年第二季將正式納入健保，衛福部健保署長石崇良預估，最快5月上路，檢測時機預計為癌症確診時，或第...

拉拉山寒流霜降 這2天可能降雪 市府防寒害籲追雪禦寒

今天強烈冷氣團逐漸南下，愈晚愈冷，中央氣象署預報23日、24日北部低溫高山可能降雪，桃園市復興區今天清晨最低測到零下1度...

中華郵政擬推「群組化」工會怒控工時增不排除抗爭

中華郵政去年營收僅15.95億元，創下新低。為節省人力開支，中華郵政擬推動投遞「群組化」整合人力，引發台灣郵政產業工會不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。