國外買寵物食品、多肉植物、新鮮貓草回台 最高恐罰100萬

春節將至，不少人趁著年前或在農曆年期間出國遊玩。農業部動植物防檢疫署表示，攜帶伴手禮回台時需注意，動植物等相關產品都是「NG」不可攜帶入境，若違反攜帶動植物產品產品未申報，最高可罰100萬元；寵物食物部分，不論成分都須到「動植物檢疫櫃檯」洽詢，確認沒問題才可攜帶入境。

民眾開心出國攜帶伴手禮回台，卻因沒注意產品成分而被重罰，為避免這種情況發生，動植物防檢署提醒，動物性產品及植物性產品都不能帶入境。

動物性產品包含禽畜肉類產品（偶蹄類如豬羊牛鹿、奇蹄類如馬驢、禽類如雞鴨鵝火雞）、肉製成的加工品（肉乾、肉腸、培根、火腿、炸豬皮、肉粽、含肉湯圓、含肉糕餅、三明治、肉鬆蛋捲、月餅），以及鮮奶、生蛋、半熟蛋、內臟類、血糕、血腸、未適當加工的骨骼、角、毛皮、羽毛等。

植物性產品包含生鮮植物（蔬菜類、花果類、根莖類、植株類）、會發芽的（辛香料類、豆類種子、其他種子如藜麥、奇亞子、亞麻子）、植物相關產品（活體昆蟲、生鮮菇類、栽培介質、土壤、有機肥料、木材）等。

寵物食品部分，動植物防檢署指出，罐頭犬貓食品不得含有牛源成分，因此若含有豬牛羊雞鴨鵝肉、動物內臟、蛋黃等不可攜帶入境；不得含有牧草成分（牧草、苜蓿草、草磚等），因此含完整種子顆粒、新鮮貓草等都不可以從國外帶回台灣。