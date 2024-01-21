拉拉山寒流霜降 這2天可能降雪 市府防寒害籲追雪禦寒

今天強烈冷氣團逐漸南下，愈晚愈冷，中央氣象署預報23日、24日北部低溫高山可能降雪，桃園市復興區今天清晨最低測到零下1度低溫，拉拉山區清晨山區結霜，市府觀旅局、風景管理處今天上午表示，今早拉拉山區包括巨木群低溫大約9度，低溫寒冷尚未降雪，預料23、24日低溫下探0度可能降雪，民眾上山追雪，一定要注意保暖衣物，預先訂房，避免露宿山區過夜。

強烈冷氣團寒流今天逐漸南下，北部及東北部明顯轉冷，愈晚愈冷，中央氣象署預報23日、24日北部、宜花低溫來襲，高山可能降雪，引起民眾追雪意願及山地居民關注，桃園市復興區長蘇佐璽說，根據氣象署預報，復興山區及拉拉山可能周三（24日）清晨最冷，區公所明天（22日）召開因應強烈寒流來襲會議，說明作物寒害防範，並將針對清寒低收戶預先發放毛毯等禦寒用品預防。

觀旅局長周柏吟表示，復興拉拉山至塔曼山區海拔大約1700公尺到2130公尺，拉拉山巨木群和一些民宿、農場座落海拔也有1500至2000公尺之間，若寒流低溫、濕度配合，23日、24日強烈寒流來襲，降雪機率高，今天上午低溫，但尚未出現降雪現象。