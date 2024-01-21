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中華郵政擬推「群組化」工會怒控工時增不排除抗爭

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華郵政表示，投遞群組化是因應人力調盈補虛，透過推動群組化平衡工作量，將會逐步推動，且經充分溝通才會推行。中華郵政示意圖。本報資料照片
中華郵政表示，投遞群組化是因應人力調盈補虛，透過推動群組化平衡工作量，將會逐步推動，且經充分溝通才會推行。中華郵政示意圖。本報資料照片

中華郵政去年營收僅15.95億元，創下新低。為節省人力開支，中華郵政擬推動投遞「群組化」整合人力，引發台灣郵政產業工會不滿，控訴基層工時增長、工作量增大，並指這是精簡人力的「首部曲」；此外，中華郵政企業工會也表達不滿，要求充分溝通，否則不排除發動必要抗爭。

對此，中華郵政表示，投遞群組化是因應人力調盈補虛，透過推動群組化平衡工作量，將會逐步推動，且經充分溝通才會推行。

中華郵政說，已要求各單位推動投遞群組化要因地制宜，採循序漸進，並非適用到每個郵局，且執行前要與工會妥善溝通，並達成共識，參考基層回饋意見。

台灣郵政產業工會說明「群組化」後續三大影響，一是同仁在外工時增加，有些群組10到20個區段不等，每個區段分配時間都不一樣，在外投遞時間拉長不一致。

其次，群組化利用工作衡量表彈性，建議中華郵政應將郵遞同仁標準工時定義在420分鐘，優於勞基法條件照顧基層，超過工時7小時就應給予加班費，不老拿工時制打臉同仁，「不要再呼籲做好做滿8小時了，7小時才是人性。」

第三，群組化造成投遞路線與平日不同，一般民眾只管信封上交寄、收件日期，「怎麼知道你們郵局在群組化什麼東西，他們只知道，投遞、收件時間不固定，郵差老是換來換去，一下子收得到郵件，一下子又要去招領局領。」

台灣郵政產業工會表示，公司面臨營收下降，只好從節流著手，近年外勤面臨群組化、裁段，內勤減檯、排休、減人力，此舉「簡單而暴力」，易達成績效目標，但總公司行政單位有群組化嗎？有組織瘦身合併嗎？各科、處、室，有主任、管理師、副管理師，每增加一個單位就多2、3個主管缺，總公司主管缺，動輒300職等以上的主管加給，應帶頭一起群組化。

台灣郵政產業工會批評，中華郵政不以開源為最主要目的，反而對節流情有獨鍾，屢以用人費、營收衰退，要同仁「共體時艱」，總公司員工人數卻不減反增，這就是「共體時艱」？

中華郵政企業工會表示，中華郵政強行推動投遞單位群組化政策，在無具體配套，且未與工會各分會溝通下，應立即停止投遞單位群組化政策，群組化應採循序漸進，且要具備16個區段以上人力規模投遞單位才可評估試行，並聽取員工、工會回饋意見修正，充分與工會各分會溝通才可試行，否則不排除發動必要抗爭。

中華郵政 工時 主管

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