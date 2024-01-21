寒流冷空氣今晚抵達 吳聖宇：明起溫度續探底 高山有雪

入冬第二波寒流今天南下，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，寒流將至，先濕後略轉乾，濕冷持續時間長，尤其北台灣要留意長時間低溫、10度上下的情況。

吳聖宇表示，今天白天預期中的寒流冷空氣尚未抵達，不過因為下雨加上底層東北季風南下的關係，苗栗以北到宜蘭地區白天高溫已經不容易上升，高溫16-18度左右，台中以南到高屏一帶高溫22-26度，花東地區高溫21-23度。

今晚起寒流的冷空氣就會逐漸加強，吳聖宇說，預估今晚到明天清晨在中北部、東北部空曠地區，就有可能局部10-11度低溫發生的機會。

明後天各地溫度則是會持續向下探底，吳聖宇表示，明天白天北部、東北部高溫就只剩下12-14度，上升幅度非常有限，中部還有花東地區的高溫也會降到16-20度間，只剩下台南到高屏一帶因為仍有機會看到陽光，高溫還有21-24度左右。

吳聖宇表示，明晚到周二清晨中北部、東北部空曠地區低溫就將下探7-9度，有些單點甚至會降到5-7度左右，南部還有花東空曠地區低溫也會降到11-13度間，部分單點有機會來到10度或以下，已經會感覺到非常寒冷，屬濕冷。

周二全天都非常寒冷且濕冷，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫預估都只有10度上下，中部、花東地區高溫也只有12-14度，南部高溫15-17度間。

吳聖宇說，周二晚間到周三清晨中北部、東北部空曠地區低溫持續只有7-9度，局部單點5-7度；南部及花東空曠地區低溫也只有11-13度，局部單點10度或以下；整體低溫持續的時間非常長，尤其北部、東北部有些地方可能長達24-36小時以上的溫度都在10度上下而已，可能會比短暫極端低溫的影響更大，要特別注意。

降雨趨勢，吳聖宇說，水氣今天下半天之後會有短暫減少的空檔時間，降雨的範圍會縮減到東北季風迎風面的區域，下午到晚間主要的降雨區域會轉移到大台北、基隆北海岸、宜花東、恆春半島還有中南部局部山區等地。

但是，他表示，水氣減少的空檔並不會持續太久，隨著目前在大陸西北側的高空深槽向東南擺動，又會有槽前的華南雲雨帶向東移出，明後天陸續通過台灣上空，預期明天上午開始，中彰以北到東半部地區降雨就會逐漸再度增多，下午之後水氣會更多。

他說，明天晚間一直到周二白天期間，將是華南水氣最為豐沛的一段時間。嘉義以北到東半部續陰雨，南高屏一帶也會有局部短暫陣雨，山區的雨量會比平地要來的多，迎風面局部地區有大雨發生的機會。

吳聖宇表示，預估最快要等到周二晚間水氣才會逐漸減少，降雨的範圍又會慢慢往迎風面區域縮減。周三降雨更為減少，北海岸、東北角到宜花東一帶還有些局部短暫陣雨。周四也是類似的情況，不過雖然降雨減少，但是預報資料看起來不會轉得非常乾燥，因此西半部還是一個雲量較為偏多的天氣，山區也還是有可能有些局部降雨的機會。

周三白天比較沒有那麼濕冷了，但吳聖宇表示，溫度還是很低，預估北部、東北部白天高溫仍只有11-13度左右，中部及花東地區高溫15-18度，南部地區高溫17-20度。夜晚到周四清晨要注意是否有輻射冷卻現象，預估中北部、東北部空曠地區的低溫仍有機會降到8-10度或更低，南部、花東空曠地區低溫也還是有機會接近到10度大關，依然是持續寒冷的情況。

吳聖宇表示，要等到周四白天，寒流冷空氣才會進一步減弱，尤其如果有些陽光開始出來，白天溫度就會有較多的回升空間。預估北部、東北部高溫有機會回升到15-17度，花東地區高溫17-20度，中南部高溫有機會來到20-23度。

吳聖宇說，周四晚間到周五清晨在中北部、東北部空曠地區仍要留意有局部10度以下低溫發生的機會。周五白天寒流的餘威才會完全過去，各地高溫都會進一步上升。

高山降雪部分，吳聖宇表示，目前來看台灣上空的溫度預報還是很低，1500公尺高度的0度線大概明天午後就會來到北台灣上空，並且持續停留到周三晚間才會離開。3000公尺高度的0度線明天晚間抵達，涵蓋到大半個台灣，並且會一直停留到周四晚間才會離開。