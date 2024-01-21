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寒流南下將冰凍番薯 粉專：北台灣先冷 中南部延遲半天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
寒流即將大舉南下，預期冰凍番薯再現。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專
寒流即將大舉南下，預期冰凍番薯再現。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專

今、明兩天寒流南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北台灣率先降溫，今天溫度持續走跌。中、南部地區因為地形阻隔的關係，會延遲半天多一點。

中央氣象署上午發布低溫特報，影響時間自今天下午至明天晚上，今天寒流南下，北部及東北部明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降，明天至周三寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今天傍晚至明天新北市及基隆北海岸局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號：新北市、基隆市。黃色燈號：台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣、連江縣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今、明兩天屬於寒流南下的過程，溫度逐步下滑轉冷。明晚至周三寒流發威，是最冷時刻，北部、宜蘭全天12度以下，󠀠各地夜晚至清晨低溫7-9度，平原及內陸近山區5-8度。

因為水氣豐沛，北、中、東部有下雨機會，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，濕度高、有風勢，體感溫度會更低，周三白天水氣減少，逐漸轉乾。周四、周五寒流逐漸減弱，溫度逐漸回升，周五白天可回暖到19度以上。󠀠

降雪情報，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周二溫度及濕度算是搭配最好的一天，北部地區海拔1000公尺、中部花東海拔2500公尺的山區路面可能結冰，甚至有雨夾雪的情形。南部山區只有玉山及靠近花東交界處有機會，高山天氣惡劣，嚴寒、風大、潮濕，如要上山賞雪務必做好萬全準備。

寒流

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