寒流來了！ 先濕轉乾至少影響到周四晨 上山追雪注意安全保暖

今年入冬以來最強寒流今天南下，天氣風險公司天氣分師柯聿寧今天表示，明天開始寒流影響加劇，周二到周三影響最顯著，周四清晨溫度有再下探至7-8度的機會。

柯聿寧表示，今天地面天氣圖可看到北方冷高壓達到1080百帕，算是很強的冷高壓，這波強冷空氣將逐漸南下，雖然中南部白天還會回溫，不過北部的溫度將逐漸下降，約由14-15度降至12-13度，中南部夜間低溫大致在13-15度左右。

他說，明天開始寒流影響加劇，加上華南雲雨區逐漸東移，各地雲量都將增多，晚起中南部也有零星降雨機會。整體溫度下滑明顯，白天回溫不多，北部溫度約由白天12-13度晚間降至9度，中部17-18度降至11-12度，南部22-25降至12-14度。

周二到周三為本次寒流影響最顯著的時間，柯聿寧表示，周二華南雲雨區影響明顯濕冷，周三平地水氣普遍有減少趨勢，中南部轉乾冷，預估北部最低溫可降至8度左右，中南部9-10度，預期中南部周三雲量較少，白天日照下溫度可回升到近20度。入夜受輻射冷卻作用影響，至周四清晨溫度反而還有再下探至7-8度的機會，日夜溫差顯著擴大。

柯聿寧表示，周四白天到周五寒流減弱，環境水氣量不多，中南部白天溫度逐日回升，但早晚還是有輻射冷卻近10度的低溫機會，日夜溫差再擴大，北部則因迎風面的雲量較多，低溫未再下降逐漸回到10度以上，白天回溫幅度較小，約逐日回升2-3度，日夜溫差相對較小，由目前的預報資料來看，後續暫時沒有明顯的冷空氣再南下。

柯聿寧說，上述溫度主要為市區附近，竹苗地區或近山區、局部沿海空曠地區低溫部分還可再降2-3度。

高山天氣部分，柯聿寧說，預估北部1000公尺以上區域在明晚到周三清晨有機會達0度，周二晚間過後因西北方有低層乾空氣接近，導致水氣條件轉差，固態降水機率降低。

至於東北部1500公尺以上區域，柯聿寧表示，可達0度的時間可持續到周三晚間，同樣受西北方乾空氣接近影響，周三當天固態降水機會偏向東半側的區域較高。

柯聿寧表示，其餘3000公尺以上區域，可達0度時間更長，可持續到周四白天，此高度較不易受到西北方低層的乾空氣影響，中層水氣相對較多。

他說，預估中北部2500公尺以上、東部及中部近3000公尺或以上接近0度期間是固態降水機率高，其中，由水氣量來看，又以明晚到周二晚間較配合。追雪時仍要注意安全及保暖、上山行車需加裝雪鏈。

柯聿寧表示，這波寒流低溫時間持續較長，周一、周二明顯濕冷，周三起至周五感受由濕冷轉乾冷，中南部溫差逐漸擴大。年長者、慢性病友、呼吸道敏感族群需做好保暖及心理準備，農漁牧業也需做好防寒措施。