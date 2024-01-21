牙醫師蔡宛儒自認「雞婆」 為孕婦看牙 提醒寶寶也要顧

國內牙科特殊需求醫療資源分布不均，家屬陪患者就醫受折騰。衛福部基隆醫院開設身心障礙者特別門診的牙科主任蔡宛儒建議家長，孩子從小就要規律的帶去做口腔定期檢查，讓看牙像去公園、親子館或圖書館般自然，讓孩子不要過分害怕看牙醫，還可及早發現治療，防止惡化，減輕患者的痛苦。

蔡宛儒說，有些牙科特殊需求者感到牙痛，但沒法向家長正確表達牙痛，家長也不知道他的異常舉止是因為牙痛，導致等到很嚴重的時候才就醫。如果有定期檢查發現，發現蛀了小洞，補起來就好，不用等到嚴重時，要做根管治療、套牙套，多花時間多花錢。

不管特殊需求者或一般孩子、兒童或大人，蔡宛儒認為做好日常保健，定期檢查，早期治療最重要。不要因為痛了才看診，就能減輕痛苦。

「我是一個雞婆的人」，蔡宛儒無論在門診衛教活動，總是不厭其煩的提醒民眾定檢的重要性。只要孕婦來看診，就會叮嚀孩子還沒滿一歲，只要長牙就應該帶來看診。

今年7歲的「小華」重度腦麻，是多重障礙兒。她的媽媽說，曾聽過小孩7歲以前蛀牙是父母的責任，女兒因為腦麻，咬合等功能不如一般孩子，又會溢奶，真得很擔心女兒因蛀牙導致滿口爛牙。